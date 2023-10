„Unbedingt mal Mama sein“ – Davina Geiss spricht offen über Kinderwunsch

Von: Sahar Kazemi-Saffari

Die Geissens gehören wohl zu den bekanntesten Familien Deutschlands. Jetzt berichtet Davina Geiss, dass sie gerne eigene Kinder hätte.

Über die Geissens gibt es viel zu sagen – was aber niemand behaupten kann, ist, dass die Familie nicht zusammen halte. Jahrelang reisten Carmen und Robert Geiss gemeinsam mit ihren Töchtern Davina und Shania um die Welt. Mittlerweile sind aus den zwei Kindern allerdings selbst junge Erwachsene geworden. Auf Instagram spricht Davina nun darüber, was sie sich für die Zukunft wünscht, berichtet MANNHEIM24.

Davina Geiss beantwortet Frage nach eigenem Kinderwunsch

Davina und Shania Geiss haben sich mit den Jahren ihre ganz eigene Fan-Gemeinde aufgebaut. Auf Instagram haben die beiden jeweils mehrere Hunderttausend Follower, die gespannt den glamourösen Alltag der beiden mitverfolgen.

In einer Fragerunde in ihrer Instagram-Story beantwortete Davina kürzlich allerlei Fragen, die ihr ihre Follower stellten. So sprach Davina Geiss zum Beispiel darüber, dass sie Probleme habe, Menschen zu vertrauen. Aber sie beantwortete auch ein paar erfreulichere Fragen. Beispielsweise die, ob sie selbst auch gerne Kinder hätte.

„Will unbedingt mal Mama sein“ – Davina Geiss wünscht sich mehrere Kinder

Ein User schreibt: „Möchtest du irgendwann mal Kinder haben?“, woraufhin Davina mit „Ja definitiv, will unbedingt irgendwann mal Mama sein“ antwortet. Ein anderer User will es sogar noch genauer wissen und fragt sie, wie viele Kinder sie sich denn wünsche.

Dazu schreibt Davina, dass sie am liebsten zwei oder drei Kinder hätte. Süß, also ganz ähnlich wie Mama Carmen! Die hatte es ja selbst damals gar nicht so einfach: In einem gemeinsamen Podcast sprechen Carmen und Robert Geiss über die Fehlgeburten, die Carmen erleiden musste.

Ab dem 16. Oktober läuft „Geissens‘ Mega Mansions“

Im Moment steht bei Davina Geiss das Kinderkriegen allerdings noch nicht auf dem Plan. Sie ist ja auch vor nicht allzu langer Zeit erst bei ihren Eltern Carmen und Robert ausgezogen. Zusammengezogen ist sie mit ihrer Schwester Shania. Wie die Suche nach einer Wohnung im Monaco lief, konnten Zuschauer von „Davina & Shania – We love Monaco“ im Fernsehen mitverfolgen.

Und bald gibt es auch wieder die ganze Viererbande auf RTLZWEI zu sehen! Ab dem 16. Oktober präsentieren die Geissens in „Geissens‘ Mega Mansions“ – wie der Titel es schon sagt – einige der spektakulärsten Häuser dieser Welt. Der absolute Böööörner! (sks)