Davina & Shania – We love Monaco: Sendetermine, Sendezeiten, Stream auf RTL2 und RTL+

Von: Kai Hartwig

Die Geissens-Töchter haben ihre eigene Sendung: Alle Infos zu Sendeterminen, Sendezeiten und Streaming von Davina & Shania – We love Monaco (RTL2/RTL+).

Monaco – Die Töchter der Geissens wollen aus dem Schatten ihrer Eltern Robert Geiss und Carmen Geiss heraus. Und ein unbestimmtes Leben führen. Ihre erste eigene Sendung „Davina & Shania – We love Monaco“ zeigt, wie die beiden Teenager ihren Alltag meistern. Ganz ohne Papa und Mama beziehen Davina Geiss und Shania Geiss die erste eigenen Wohnung in Monaco. Start von Staffel 1 der Doku-Soap auf RTL2 ist der 9. Mai 2022. Hier finden Sie alle Infos zu Sendeterminen, Sendezeiten und Stream.

Davina und Shania – We love Monaco (RTL2) TV-Starttermin: 9. Mai 2022 Hauptdarstellerinnen: Davina Geiss, Shania Geiss Staffeln: eine (sechs Folgen)

Davina und Shania: Töchter der Geissens bekommen eigene TV-Serie – alle Sendetermine

Mit der TV-Serie „Die Geissens – eine schrecklich glamouröse Familie“ starteten Robert Geiss, dessen Ehefrau Carmen Geiss und die beiden Töchter Davina Shakira Geiss (*30. Mai 2003) und Shania Tyra Geiss (*30. Juli 2004) ihre Fernsehkarriere. Die Zuschauer begleiten seit 2011 die vier Geissens dabei, wie diese ihr Luxus-Leben in vollen Zügen genießen.

Den Millionärssprösslingen Davina und Shania konnte man über die Jahre beim Aufwachsen zusehen. Ihnen fehlte es an nichts. Inzwischen sind die beiden zu jungen Frauen herangewachsen, auf dem Weg in die Eigenständigkeit. In ihrem ersten eigenen TV-Format „Davina & Shania – We love Monaco“ auf RTL2 bewältigen sie ihren Alltag, begleitet von Kameras. Alle Folgen der ersten Staffel laufen im Mai 2022.

Serie der Geissens-Töchter: Wie viele Staffeln gibt es von Davina und Shania – We love Monaco?

Von der TV-Serie Davina und Shania – We love Monaco wurde bislang eine Staffel gedreht. Die Serie um die Geissens-Töchter umfasst insgesamt sechs Folgen und wird im Mai 2022 beim TV-Sender RTL2 gezeigt.

TV-Format: Davina und Shania – We love Monaco TV-Sender: RTL2 Streamingportal: RTL+

Geissens-Spin-Off: TV-Sender RTL2 zeigt die Serie um Davina und Shania Geiss

Die Doku-Soap „Davina & Shania – We love Monaco“ ist ein Spin-Off der TV-Serie „Die Geissens – eine schrecklich glamouröse Familie“. Auch dort waren die beiden Teenager Hauptdarstellerinnen, nun bekommen sie ihre eigene Serie.

Ausgestrahlt wird „Davina & Shania – We love Monaco“ bei dem Fernsehsender RTL2, wie auch „Die Geissens – eine schrecklich glamouröse Familie“. Auch in dem TV-Format ihrer Töchter sind Robert Geiss und Carmen Geiss immer wieder mit von der Partie. Schließlich wollen sie sich regelmäßig vergewissern, dass im Leben ihrer Mädels auch ohne Mama und Papa alles rund läuft.

Die Geissens: Robert und Carmen mit ihren Töchtern. Die wollen jetzt mit ihrer eigenen Doku-Soap „Davina und Shania – We love Monaco“ durchstarten. © wolf-sportfoto/imago

Davina und Shania – We love Monaco: Alle Folgen der ersten Staffel auf Streamingportal RTL+

Wer die Serie um die Luxus-Girls Davina Geiss und Shania Geiss lieber via Stream verfolgen möchte, kann dies machen. Auf RTL+ (früher TV Now) kann man sich jederzeit alle bereits im TV ausgestrahlten Folgen der ersten Staffel von „Davina und Shania – We love Monaco“ anschauen.

Allerdings handelt es sich bei RTL+ um ein teilweise kostenpflichtiges Portal. Wer die Doku-Soap der Geissens-Töchter dort abrufen will, kann dies zeitweise auch kostenlos. Unter Umständen braucht man aber zum Streamen aller Folgen ein Abonnement. Und dafür müssen Geissens-Fans auch bezahlen.

Sendetermine und Sendezeiten von Geissens-Spin-Off Davina und Shania – We love Monaco

Alle Sendetermine und Sendezeiten der ersten Staffel (insgesamt sechs Folgen) von „Davina und Shania – We love Monaco“, einem Spin Off der Geissens, auf RTL2 im Überblick:

Folge 1: 9. Mai 2022, um 21.15 Uhr

Folge 2: 16. Mai 2022, um 21.15 Uhr

Folge 3: 23. Mai 2022, um 20.15 Uhr

Folge 4: 23. Mai 2022, um 21.15 Uhr

Folge 5: 30. Mai 2022, um 20.15 Uhr

Folge 6: 30. Mai 2022, um 21.15 Uhr

Spin-Off von Geissens: An welchem Tag läuft Davina und Shania – We love Monaco?

Der Fernsehsender RTL2 strahlt seine neue Doku-Soap „Davina und Shania – We love Monaco“ immer montags aus. Die erste Folge der ersten Staffel lief am Montag, dem 9. Mai 2022, um 21.15 Uhr im TV.

Am Montag, dem 16. Mai 2022, ist auf RTL2 Folge zwei des Spin-Offs der Geissens zu sehen, wieder um 21.15 Uhr. In den beiden Wochen danach, am 23. und 30. Mai 2022, gibt es je ab 20.15 Uhr eine Doppelfolge von „Davina und Shania – We love Monaco“ im TV. (kh)