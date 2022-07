„Kaum wiederzuerkennen“: Carmen von „Die Geissens“ sieht ganz anders aus

Von: Sarah Wolzen

Carmen Geiss ist auf ihrem neuesten Selfie kaum wiederzuerkennen © Instagram: carmengeiss_1965

Was ist denn bloß mit Carmen Geiss passiert? Das fragen sich gerade viele Fans von „Die Geissens - eine schrecklich glamouröse Familie.“ Denn Mutter Carmen sieht auf einmal ganz anders aus.

Monaco - Carmen Geiss (57) ist für ihre Wandlungsfähigkeit bekannt. Seit 2011 begeistert die „Jetset“-Interpretin (die Geissens: Alle Infos zur Familie um Robert und Carmen Geiss bei RTL2) ihre Fans in ihrer Doku-Soap „Die Geissens - eine schrecklich glamouröse Familie.“ Doch auf ihrem neusten Selfie sieht Carmen plötzlich ziemlich verändert aus.

Carmen Geiss sieht auf neuestem Selfie plötzlich ganz anders aus

„I wish you all a wonderful evening“ begrüßt die Mutter von Davina und Shania Geiss (wer ist die Tochter von Robert und Carmen Geiss von „Die Geissens“?) ihre über 870.000 Follower bei Instagram. Dazu gibt es ein Selfie - Carmens Blick geht direkt in die Kamera, die Lippen sind zu einem leichten Duckface geformt. Carmens Haut ist überraschend glatt, keine Falte, keine Pore ist auf dem Gesicht der 57-Jährigen zu sehen.

Auch wenn viele ihrer Follower Carmens Look feiern, für einige sieht sie viel zu verändert aus. „Leider zu viel Filter, liebe Carmen, steh zu dir und deinen Fältchen“, rät einer ihrer Fans. „Ich find die Filter schrecklich, nicht erkennbar“, findet der nächste noch deutlichere Worte.

Ihre Fans finden, Carmen Geiss sei nicht mehr wiederzuerkennen

„Scheiß Photoshop!“, ärgert sich ein weiterer Follower, während der nächste ganz entsetzt fragt: „Das ist doch nicht Carmen?!“ „Kaum wiederzuerkennen,“ konstatiert ein weiterer Fan. Ob Botox, Filter oder übertriebene Nutzung von Instagramfiltern, für Carmens Fans ist die Verwandlung ihres Idols einfach ein touch too much.

Verwendete Quellen: instagram.com/carmengeiss_1965