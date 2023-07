Insider enthüllt: Im „Sommerhaus der Stars“ soll es 2023 zu Handgreiflichkeiten gekommen sein

Von: Jonas Erbas

Im „Sommerhaus der Stars“ fliegen Staffel um Staffel immer wieder die Fetzen. In der aktuellen Ausgabe soll es nun aber sogar zu Handgreiflichkeiten gekommen sein, berichtet ein Insider.

Bocholt – Bereits die letzten Staffeln bewiesen immer wieder: Früher oder später liegen die Nerven der „Sommerhaus der Stars“-Bewohner blank! Das hat in manchen Fällen gravierende Folgen: In der Bocholter Promi-WG wurde in den vergangenen Jahren bereits fleißig gehetzt, gemobbt und sogar gespuckt. Auch die neue Staffel (startet im Herbst bei RTL, genauer Termin noch unbekannt) soll da keine Ausnahme sein, behauptet nun ein Insider.

Schlägerei im „Sommerhaus der Stars“: Mehrere Quellen streuen Gerüchte

Konflikt- und Streitpotential bietet das „Sommerhaus der Stars“ seinen Kandidaten zur Genüge: Gekränkte Egos, unüberlegte Aussagen und das Beisammensein auf engstem Raum sind eine explosive Mischung. Achtung, Spoiler: Wie ein anonymer Insider der Instagram-Seite instacringe.tv gegenüber erklärte, soll es in Bocholt auch diesmal zu einem handfesten Streit gekommen sein. Die Beteiligten: Aleks Petrovic (32) und der angebliche Nachrücker Gigi Birofio (24), dessen Teilnahme von RTL noch nicht bestätigt wurde.

„Die sind sogar handgreiflich geworden“, behauptet der Insider weiter. Gigi und seine Partnerin hätten das „Sommerhaus der Stars“ im Anschluss sogar verlassen müssen, als Ersatz seien „Kampf der Realitystars“-Gewinner Serkan Yavuz (30) und Samira Klampfl (29) nachgerückt. Ähnliche Einblicke gab es auch von Branchenkenner Ramón Wagner. Der YouTuber teilte einen Kommentar, aus dem hervorgeht, dass auch Teilnehmer Can Kaplan (27) an dem Zwist beteiligt gewesen sein soll. Dazu heißt es: „Er hat wohl schon überall in seiner Clique rumerzählt, dass ein anderes Pärchen handgreiflich wurde.“

Diese „Sommerhaus“-Paare hat RTL offiziell bestätigt Claudia Obert und Max Tim Toupet und Carina Walentina Doronina und Can Kaplan Alex Petrovic und Vanessa Nwattu Eric und Edith Stehfest Maurice Dzwiak und Ricarda Raatz Pia Tillmann und Zico Banach Justine Heindle und Daniel

Teilnehmer bittet RTL, „Sommerhaus der Stars“-Szene nicht zu schneiden: „Wahrheit erzählen“

Bestätigt sind die Gerüchte allerdings noch nicht. Dass im „Sommerhaus der Stars“ tatsächlich etwas zwischen Aleks, Gigi und Can vorgefallen sein könnte, ist allerdings nicht unwahrscheinlich: Can, der gemeinsam mit seiner Partnerin Walentina Doronina (23) an dem Format teilnahm, deute in seiner Instagram-Story zuletzt einen entsprechenden Vorfall an und forderte von RTL, „dass nachher die Wahrheit erzählt wird“.

Was ist im „Sommerhaus der Stars“ zwischen Can (im linken Bildausschnitt), Gigi (Mitte) und Aleks vorgefallen? © RTL & Screenshot/Instagram/Gigi Birofio & RTL

Er hoffe auf eine unzensierte Ausstrahlung, so der 27-Jährige: „Bitte zeigt die Sachen so, wie sie vorgefallen sind. Sollte das nicht der Fall sein, werde ich es mir zur Lebensaufgabe machen, das, was dort passiert ist, an die Öffentlichkeit zu bringen, damit es jeder erfährt.“ Auch seine Freundin Walentina äußerte sich entsprechend: „Diese Staffel wird wirklich jede Sommerhaus-Staffel übertrumpfen. An, wow, an allem! An wirklich allem! (...) So viel Trash habe ich noch nie auf einem Haufen gesehen.“

Dafür, dass das Paar mit Gigi aneinandergeraten ist, spricht ein weiteres Indiz: In einem Instagram-Kommentar von Walentina kommt der Dschungelcamp-Vize von 2023 nicht gut weg und wird von der 23-Jährigen mit einem Kothaufen-Emoji abgestraft. Was sich wirklich in Bocholt zugetragen hat, wird sich allerdings erst in einigen Wochen zeigen. Emotional wird es in jedem Fall: Jüngst enthüllte eine „Sommerhaus der Stars“-Kandidatin, sie habe in der Show „so viel geweint“. Verwendete Quellen: instagram.com/instacringe.tv, instagram.com/itgirlagenten, instagram.com/aleks_petrovic1, rtl.de