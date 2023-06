Gemeinsame Sache mit Conchita Wurst: Stefanie Hertel bei „Music Impossible”

Music Impossible

Tom Neuwirth, besser bekannt als die Kunstfigur Conchita Wurst, präsentiert im ZDF ein Musik-Format, das immer beliebter wird. Demnächst zu Gast: Stefanie Hertel!

Das ZDF hat ein spannendes neues Musikformat im Programm. Es heißt „Music Impossible. Mein Song - Dein Sound“. Pro Folge müssen vier Sänger oder Sängerinnen ein Stück aus ihrem Repertoire im Stil eines anderen teilnehmen Künstlers interpretieren. Moderiert wird die Sendung von Tom Neuwirth, besser bekannt als die Kunstfigur und ESC-Gewinnerin „Conchita Wurst“.

Viele bekannte Künstlerinnen und Künstler waren schon dabei. Von der Metal-Ikone Doro Pesch über den Rapper Eko Fresh bis hin zur „Er gehört zu mir“-Berühmtheit Marianne Rosenberg. Partyschlager-Star Mickie Krause trat gegen Tom Gaebel an, der in den Genres Jazz und Swing zu Hause ist, während sich Rockröhre Jennifer Weist gegen Popsängerin Sarah Engels beweisen musste.

Trifft Stefanie Hertel auf Senna Gammour?

Nun steht die nächste Runde an, denn am 18. Juli soll im Berliner Club „SchwuZ“ eine der kommenden Folgen des Musik-Wettstreits aufgezeichnet werden. Die Schlagersängerin Stefanie Hertel (43) hat ihre Teilnahme auf ihrem Instagram-Account bekannt gegeben und ihre Fans gebeten, sich das Datum schon einmal vorzumerken. „Ich freue mich über eure Unterstützung!“, schreibt die Sängerin in ihrem Ankündigungs-Post.

Außerdem ist die Ex-Monrose-Sängerin Senna Gammour (43) angekündigt. Ob die beiden Sängerinnen zu dieser Gelegenheit direkt gegeneinander antreten werden, ist unklar. Denn eigentlich besagen die Regeln von „Music Impossible“ laut eines ZDF-Pressetextes: „Auf wen sie treffen werden, erfahren sie erst, wenn es losgeht.“ Dass Stefanie Hertel sich auch außerhalb des Schlagergenres wohlfühlt, hat sie jedenfalls bereits durch ihre Teilnahme bei „The Masked Singer“ oder auch in ihrer Musical-Rolle in „Mamma Mia!“ bewiesen. Verwendete Quellen: Instagram / stefanie.hertel