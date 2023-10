Eisiges Wiedersehen im „Sommerhaus“: Gemeinsame Vergangenheit von Aleks und Dana wird totgeschwiegen

Von: Samantha Matheiowetz

In Folge 5 zieht das Reality-TV-Paar Gigi Birofio und Dana Feist in das „Sommerhaus der Stars“ ein. Was viele nicht wissen: Dana und Sommerhaus-Kandidat Aleks Petrovic kennen sich schon länger.

Bocholt – Aktuell läuft bei RTL die 8. Staffel vom „Sommerhaus der Stars“. Die Show lebt wie immer von einer Menge Streit – sowohl zwischen den Paaren als auch mit den anderen Kontrahenten. Diesen Auseinandersetzungen liegen häufig Geschichten von früher zugrunde. So eine verbindet auch Neuzugang Dana Feist (26) und den Kandidaten Aleksandar Petrovic (32). Ob da Gefühle im Spiel waren?

Unerwartetes Wiedersehen eines „Couples“ im „Sommerhaus der Stars“

Als Gigi (24) und seine Dana in Folge 5 mit ihren Koffern durch das klapprige Gartentürchen spazieren, sorgten sie nicht nur für Diskussionen bei den Zuschauern, sondern auch für eine Überraschung bei den anderen Kandidaten. Reality-TV-Kollegin Ricarda Raatz (31), die mit ihrem Freund Maurice teilnimmt, freut sich am meisten über den Einzug des neuen Paares. Dana und Ricarda kennen sich aus der gemeinsamen „Love Island“-Staffel (RTL2) von 2019. In diesem Format müssen sich alle Singles in Paaren zusammenfinden. Wer keinen Partner hat, fliegt heim.

Was bei dem Begrüßungsmoment im Sommerhaus völlig unter den Tisch gekehrt wird: Aleks Petrovic war im gleichen Jahr auch auf der Liebesinsel, um sich zu „vercouplen“. Und das tat er damals mit keiner geringeren als seiner neuen Sommerhaus-Konkurrentin Dana Feist.

An Tag 17 (Staffel 3) der RTL2-Show „Love Island“ entschied sich Aleks Petrovic für die damals 22-jährige Dana. Es folgten ein paar Küsse sowie Streicheleinheiten im gemeinsamen Bett. Von den anfänglichen Turteleien als „Couple“ ist heute keine Spur mehr übrig. Beim Sommerhaus-Wiedersehen geben sich beide professionell. Sie begrüßen sich höflich und gehen sich danach aus dem Weg.

„Sommerhaus der Stars“-Kandidatin Dana reizte Aleks bei „Love Island“

Auf der mallorquinischen Liebesinsel fand Aleks 2019 schmeichelnde Worte, um mit Dana ein „Couple“ zu gründen: „Du bist eine sehr attraktive, junge Frau und sehr interessant, weil du noch veschlossen bist. Das ist halt ein gewisser Reiz für mich.“ Klingt so, als hätte das Muskelpaket damals echtes Interesse an der Brünetten aus Oldenburg gehabt.

In der aktuellen „Sommerhaus der Stars“-Staffel kämpft Aleks an der Seite seiner Freundin Vanessa Nwattu (23), die ihm einst bei „Temptation Island“ den Kopf verdreht hatte. Es bleibt abzuwarten, ob Dana und Aleks noch ein Gespräch über ihre gemeinsame Vergangenheit vor laufender Kamera führen werden. Zudem weiß niemand, ob ihre jeweiligen Partner Vanessa und Gigi darüber Bescheid wissen. Ex-Kandidat Eric Sindermann äußerte sich zuletzt äußerst skeptisch über die Zukunft eines der „Sommerhaus“-Paare. Verwendete Quellen: RTL/RTL+/Das Sommerhaus der Stars, RTL2/RTL+/Love Island