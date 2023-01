„Gequietscht vor Freude“: „Bares für Rares“-Händlerin verrät ihren emotionalsten Kauf

Von: Lukas Einkammerer

Teilen

Bei „Bares für Rares“ wandern regelmäßig wahre Schätze über den Händlertisch. Einige Objekte haben für die Experten einen hohen emotionalen Wert. Ein Stück hat es Elke Velten-Tönnies ganz besonders angetan.

Pulheim – Ein altes Familienerbstück oder eine verstaubte Leinwand, die seit Jahren auf dem Dachboden liegt – oft sind es die unscheinbaren und vergessenen Dinge, die sich im Nachhinein als große Schätze erweisen. Um aus solchen Trouvaillen Geld zu machen, öffnet „Bares für Rares“ seit 2013 seine Pforten und hat schon so manche Finder zu reichen Leuten gemacht. Natürlich ist nicht jedes Objekt, das in der beliebten ZDF-Show zum Verkauf angeboten wird, auch gleich ein Jahrhundertfund, ein paar wahre Goldstücke hat es in den letzten Jahren aber trotzdem gegeben.

Begehrtes Objekt: „Bares für Rares“-Händlerin macht persönlichen Sensationskauf

Der Ablauf von „Bares für Rares“ ist einfach: Wer einen vermeintlichen Sensationsfund gemacht hat, präsentiert diesen zuerst den Antiquitäten-Experten, die eine grobe preisliche Einschätzung liefern, und führt ihn dann den taffen Händlern in der Verkaufshalle vor. Wer Glück hat, bekommt von den verhandlungsfreudigen Profis ein umwerfendes Angebot und verlässt das Studio mit gefülltem Portemonnaie. Nach diesem Prinzip sind schon so einige besondere Kleinode über den Tresen gewandert und haben allen Beteiligten Dollarnoten in die Augen gezaubert.

Zu den Experten rund um David Suppes (34) und Wolfgang Pauritsch (50) gehört seit 2016 auch die Juwelierin Elke Velten-Tönnies (70). Die gelernte Chemielaborantin spezialisiert sich vor allem auf den Handel mit seltenem Schmuck und konnte seit ihrem ersten Auftritt in der erfolgreichen Trödelshow schon so manches Objekt in ihre kostbare Sammlung mit aufnehmen. Während es bei „Bares für Rares“ auch gerne mal Fehlkäufe gibt, begeistert sie ein Stück bis heute, wie sie bei Instagram verrät: Eine Bronzefigur des französischen Bildhauers Emmanuel Villanis.

Die größten „Bares für Rares“-Schätze Seitdem am 3. August 2013 die allererste Folge von „Bares für Rares“ im ZDF Premiere feierte, haben die verhandlungsfreudigen Händler ein paar wahre Schätze erstanden – zu atemberaubenden Preisen. 2019 bekamen Cosima Birk und ihre Tochter Stephanie Huber 42.000 Euro für ein Schmuckstück, das Holzsplitter aus dem Kreuz von Jesus Christus enthielt. 2021 wurde Marlies Fischer für eine Lithografie des expressionistischen Malers Otto Mueller, von der es weltweit nur 20 Stück gibt, mit 30.500 Euro beschert. Im selben Jahr konnte sich Sabine Riemer über 29.000 Euro für ein vergoldetes Trinkgefäß vom Hof der russischen Kaiserin Katharina der Großen freuen. Man merkt also: Flohmarktbesuche und auf dem Dachboden herumstöbern zahlen sich aus. (Quelle: berliner-kurier.de)

„Keinen mehr zu Wort kommen lassen“: „Bares für Rares“-Star Elke erinnert sich an ihren besten Kauf

„Ich besaß mal so einen Gegenstand, hab ihn leider verkauft und das hat mich all die Jahre wirklich echt geärgert, weil ich die so schön fand“, erinnert sich die gebürtige Kölnerin in einem „Bares für Rares“ Instagramvideo. Erst in der ZDF-Sendung fiel ihr eine solche Villanis-Skulptur dann wieder in die Hände: „Hier spazierte ein Herr rein, der so eine Figur halt anbot und ich habe direkt gequietscht vor Freude und habe keinen mehr zu Wort kommen lassen“, blickt Elke Velten-Tönnies grinsend auf ihren Lieblingskauf zurück.

Schlümpfe, Kreuze, Nahrungsmittel: Die kuriosesten Deals bei „Bares für Rares“ in Bildern Fotostrecke ansehen

Wenn ein Fundstück für gutes Geld verkauft wird und bei den Händlern dann zugleich eine solch euphorische Reaktion auslöst – besser kann es bei „Bares für Rares“ nicht laufen. Indessen verrät „Bares für Rares“-Star David Suppes, wie er damals zu seinem Job gekommen ist. Verwendete Quellen: Instagram/baresfuerrares, berliner-kurier.de