Gerda Lewis soll die Nachfolgerin von Yeliz Koc bei RTL werden

Teilen

In der Reality-Show „Make Love, Fake Love“ suchte zuletzt Yeliz Koc nach Mr. Right. Das Gesicht der neuen Staffel soll Berichten zufolge Gerda Lewis werden.

Köln – Schon seit längerem erfreuen sich sogenannte Kuppel-Shows im deutschsprachigen TV größter Beliebtheit. „Bauer sucht Frau“, „Schwiegertochter gesucht“, „Der Bachelor“ und „Die Bachelorette“ — die Reihe an Sendungen, in der verzweifelte Singles endlich den Partner fürs Leben finden wollen, nimmt kein Ende. Das neueste Format dieser Richtung ging im vergangenen Jahr mit Realitystar Yeliz Koc (29) auf Sendung.

In „Make Love, Fake Love“ bereiste die Ex von Jimi Blue Ochsenknecht (31), die zuvor bereits bei „Der Bachelor“ erfolglos ihren Mr. Right gesucht hatte, gemeinsam mit einer Gruppe junger Männer die Sonneninsel Mallorca. Der Clou: Einige der potenziellen Traumprinzen waren bereits vergeben.

Yaliz Koc fand bei „Make Love, Fake Love“ nicht die große Liebe

Das Finale von „Make Love, Fake Love“ gestaltete sich äußerst spannend. Denn lange Zeit konnte Yeliz sich nicht zwischen den zwei verbliebenen Kandidaten Max und Jannik entscheiden. Schlussendlich gewann Jannik ihr Herz, was bei Max — der übrigens streng genommen gar nicht Single war — zu Platzhirschverhalten führte.

Von „schön“ bis „Entstellt“: Deutsche Promis vor und nach ihren Schönheitsoperationen Fotostrecke ansehen

Glücklicherweise konnten die Streitereien im Nachhinein der Sendung beigelegt werden. Yeliz und Jannik sind trotzdem kein Paar mehr. Die neue Staffel von „Make Love, Fake Love“ wird nicht zuletzt deshalb mit umso mehr Spannung erwartet.

Gerüchten zufolge soll eine ehemalige „Bachelorette“ die Nachfolge von Yeliz Koc antreten

Yeliz Koc fand bei „Make Love, Fake Love“ nicht den richtigen Partner für sich. Doch welche Herzensdame wird in Staffel zwei ihre Nachfolge antreten? Der zuständige Sender RTL hat bisher noch keine Details zur neuen Ausgabe der Dating-Show bekannt gegeben, doch ein berüchtigter Reality-Star behauptet, mehr zu wissen. Im Podcast „Niemand muss ein Promi sein“ setzte Ex-„Prince Charming“-Sieger Lars Tönsfeuerborn (33) das Gerücht in die Welt, beim neuen Gesicht von „Make Love, Fake Love“ handele es sich um die ehemalige „Germany’s Next Topmodel“-Kandidatin Gerda Lewis (30).

Bei „Make Love Fake Love“ klappte es für Yeliz Koc mit der großen Liebe nicht – nun soll Gerda Lewis angeblich für die kommende Staffel vor der Kamera stehen © Oliver Langel/Future Image/Imago

Lewis suchte in der Vergangenheit bereits erfolglos als „Bachelorette“ ihren Traummann. Wie unter anderem die BILD berichtet, zieht die TV-Schönheit seit 2020 ohne Partner durchs Leben. Damals trennte sich Gerda von ihrem Freund Melvin Pelzer (28), der erstmals durch das Format „Love Island“ Bekanntheit erlangte. Ein anderes Kuppelformat endete dahingegen weniger erfreulich - und besorgt nun die Fans: Nach dem Verschwinden von „Schwiegertochter gesucht“-Star Beat äußert sich nun Ingo. Verwendete Quellen: Podcast „Niemand muss ein Promi sein“, bild.de