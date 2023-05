„Germany's Next Topmodel“: Top 10 stehen fest

Die letzten zehn „Germany's next Topmodel“-Kandidatinnen stehen fest. © Kay Nietfeld/dpa

Für Kandidatin Nina hatte Jurorin Heidi Klum kein Foto - sie musste die Sendung verlassen. Nun kämpfen nur noch zehn Damen um den Titel „Germany's Next Topmodel“.

München - Bei „Germany's Next Topmodel“ stehen die Top 10 fest. Nachdem Heidi Klum in der am Donnerstagabend ausgestrahlten Folge kein Foto für die 22 Jahre alte Kandidatin Nina aus Wetter/Ruhr hatte, sind noch zehn Nachwuchsmodels übrig, die um den Titel kämpfen.

Die ausgeschiedene Nina war zwar durchaus enttäuscht und traurig, trug den Rauswurf aber mit Fassung. Sie fand Trost darin, die Rückreise gemeinsam mit ihrem Freund antreten zu können. Der war - wie andere Angehörige auch - von ProSieben aus Deutschland nach Los Angeles eingeflogen worden, um die Kandidatinnen zu überraschen.

Übrig blieben nun noch Anna (24, aus Bochum), Coco (21, aus München), Ida (23, aus Köln), Katherine (20, aus Flensburg), Mirella (20, aus Berlin), Nicole (49, aus Offenbach), Olivia (22, aus Hamburg), Selma (18, aus Berlin), Somajia (21, aus Bielefeld) und Vivien (22, aus Koblenz). Für die hieß, es, wie Klum sagte: „Top 10, Ladies!“ dpa