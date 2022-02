Germany‘s Next Topmodel: Kandidatin Jasmin bekommt auf Social Media prominente Unterstützung

Topmodel Jasmin bei GNTM 2022. © ProSieben/Richard Hübner

Abseits der Sendung bekommt „Germany‘s Next Topmodel“-Kandidatin Jasmin Support von bekannten Gesichtern.

Mykonos - Aktuell kampieren Heidi Klums Nachwuchsmodels in ihrer Show „Germany‘s Next Topmodel“ auf Mykonos. Gerade erst drehte Klum mit ihren Topmodel-Anwärterinnen der Sendung 2022 einen Musik-Clip, der als Sendungs-Opener fungieren soll.

Germany‘s Next Topmodel (ProSieben): Jasmin will ihre „negative Erfahrungen umwandeln“

Nicht alle Kandidatinnen wurden dafür ausgewählt, was bei den zurückgebliebenen für Stress sorgte. Mittendrin auch Kandidatin Jasmin Jaegers, die am Ende aufgrund einer schwachen Woche um ihr Weiterkommen bangen musste. Die 23-Jährige aus Düsseldorf sagt gegenüber ProSieben, sie möchte Topmodel werden, weil „ich allen zeigen will, dass man negative Erfahrungen auch in positive umwandeln kann. Ich bin einzigartig und all die Höhen und Tiefen in meinem Leben haben mich zu der Person gemacht, die ich heute bin.“

Eine Anspielung von Jasmin, die sie auch in der GNTM-Sendung noch einmal aufgreift. „Es ist mir im Leben schon viel passiert. Ich bin der Meinung, wenn jemand ein Päckchen zu tragen hat, sollte er es in Kraft umwandeln und nicht in Schwäche. Das will ich jedem Menschen mitgeben“, so das Model.

Germany‘s Next Topmodel (ProSieben): Auf Instagram bekommt Jasmin prominente Unterstützung

Während Jasmin in der Show aktuell kämpfen muss, scheint es auf ihren Social-Media-Kanälen dafür umso besser zu laufen. Die „Germany‘s Next Topmodel“-Kandidatin bekommt auf ihrem Instagram-Kanal viel Zuspruch.

Unter ihren Beiträgen auf ihrem offiziellen Account kommentieren unter anderem regelmäßig die Influencerinnen Laura Maria Rypa und Lisa Straube und Model Jonathan Steinig. Auf ihrem privaten Account hat Jasmin Jaegers sogar schon über 20.000 Follower. Unter ihren Bildern bekommt sie auch Support von „Love Island“-Star Denise Magdalena und Musikerin Sarah Almoril. In den Kommentaren regnet es Herzchen oder Smileys mit Herzchen-Augen. „Ok wow“, „Model“ oder „Beauty“ schreiben die bekannten Fans von Jasmin.

Beim „Elimination Walk“ der anstehenden vierten Folge müssen die Models am 24. Februar sprichwörtlich übers Wasser laufen. Es geht über einen auf dem Meer schwimmenden Catwalk. Gast-Jurorin ist Jasmin Sanders. Ob es für Jasmin auch bis ins Finale geht?