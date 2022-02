Germany‘s Next Topmodel (GNTM): Diese Designerin ist in der aktuellen Staffel dabei

Heidi Klum sucht nach Topmodel-Nachwuchs in Deutschland. © Kay Nietfeld/dpa

Die neue Staffel „Germany‘s Next Topmodel“ (GNTM) ist gestartet. Mit dabei ist auch das Fulda-Düsseldorfer Modelabel Delicatelove. Wie es dazu kam, erklärt Designerin Annekatrin Fromm.

Fulda - Das Unternehmen Delicatelove wurde in Düsseldorf gegründet und hat einen Großteil der Firma im vergangenen Jahr nach Fulda* verlegt. In der neuen Staffel von „Germany´s Next Topmodel“ auf ProSieben sind das Label und Designerin Annekatrin Fromm mit dabei. Die Modemacherin berichtet, wie es dazu kam: „Eine Freundin einer unserer Mitarbeiterinnen, die für einen anderen GNTM-Partner arbeitet und die Show super kennt, sah unsere Kollektion und sagte: Ihr gehört in diese Sendung!“ Da war der erste Kontakt geknüpft. Welche Hindernisse auf der Reise an den Drehort auftraten, verrät fuldaerzeitung.de.*

Gemeinsam mit ihrer Geschäftspartnerin Wiebke Schilbock wird sie also bei Germany‘s Next Topmodel auf ProSieben zu sehen sein. Aber was genau machen die beiden da eigentlich? Fromm, die sonst redet wie ein Wasserfall, wird auf einmal wortkarg. „Wir müssen den Spannungsbogen halten“, sagt sie und meint wahrscheinlich, dass die Spielregeln es verbieten, vor Ausstrahlung etwas über Details zu verraten. *fuldaerzeitung.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA