„Germany‘s Next Topmodel“: Heidi Klum holt sich prominente Jury-Unterstützung

Die nächste Staffel von „Germany’s Next Topmodel“ steht in den Startlöchern. Jetzt gab Model-Mama Heidi Klum ihre Jurykollegen bekannt. (Fotomontage) © IMAGO/Future Image International & IMAGO/ZUMA Wire & IMAGO/Cover-Images

Die nächste Staffel von „Germany’s Next Topmodel“ steht in den Startlöchern. Jetzt gab Model-Mama Heidi Klum ihre Jurykollegen bekannt.

Los Angeles – „Germany’s Next Topmodel“-Fans aufgepasst! Demnächst startet die 18. Staffel der beliebten ProSieben-Casting-Sendung. Erneut gehen Model-Mama Heidi Klum (49) und ihr Team auf die Suche nach dem nächsten deutschen Topmodel. Eine Neuerung gab das legendäre Supermodel schon bei der Bekanntgabe des Staffelstarts preis: Dieses Mal startet die Show direkt aus Los Angeles, wo die 30 Kandidatinnen sich umgehend dem anstrengenden Alltag der Fashion-Welt stellen müssen. Doch es gibt weitere News in Bezug auf GNTM!

Denn wie Heidi Klum jetzt zusätzlich verriet, hat sie sich außerdem besondere Verstärkung für die Jury geholt. Wie immer versucht das GNTM-Produktionsteam so wenige Details wie möglich vor dem Staffelstart an die Öffentlichkeit drängen zu lassen. Doch um die Neugier zu vergrößern, gab Heidi jetzt zumindest die Gast-Juroren der ersten Folge bekannt. Und dabei handelt es sich um echte Größen aus der Modewelt!

Heidi Klum hat sich für die erste Folge der neuen GNTM-Staffel Verstärkung geholt

Um gleich bei Folge 1 der 18. Staffel von „Germany’s Next Topmodel“ möglichst viele Zuschauer vor die Fernsehgeräte zu locken, hat Fashion-Expertin Heidi Klum ihre Kontakte in die Modewelt spielen lassen. Denn als Gast-Juroren unterstützen sie beim diesjährigen GNTM-Auftakt der Modedesigner Peter Dundas (54) und das kanadische Topmodel Winnie Harlow (28). Diese bewertete bereits in der vergangenen Staffel die Kandidatinnen der Sendung.

Letztendlich verbleibt die Entscheidung, wer „Germany’s Next Topmodel“ wird, selbstverständlich wie immer bei Heidi Klum selbst. Doch in früheren Ausgaben war klar zu sehen, dass die Laufstegschönheit ihren Kollegen sehr wohl vertraut. Auch die Riege an prominenten Gast-Juroren hat daher ziemlich große Macht bei GNTM — bleibt abzuwarten, wer davon profitiert und wer nicht!