Neun Jahre nach DSDS-Sieg: Aneta Sablik hat die RTL-Show „nie wieder geschaut“

Von: Melanie Habeck

2014 gewann Aneta Sablik die elfte Staffel „Deutschland sucht den Superstar“. Im IPPEN.MEDIA-Interview verrät die Sängerin nun, was sie heute von der RTL-Show hält.

Köln – Mittlerweile ist es neun Jahre her, dass Aneta Sablik (34) die RTL-Show „Deutschland sucht den Superstar“ gewonnen hat. Mit ihrem Siegersong „The One“ stürmte sie prompt an die Spitze der deutschen Charts. Rund um das TV-Format ist seitdem viel passiert: Es wurden nicht nur neun weitere Superstars gekürt, die Produktion trennte sich zwischenzeitlich auch von Dieter Bohlen (69) – nur um ihn ein Jahr später wieder als Chefjuror einzusetzen. Im Gespräch mit IPPEN.MEDIA offenbart Aneta, wie sie nach all der Zeit zu der Castingshow steht.

Siegerin aber keine Zuschauerin: Aneta Sablik hat DSDS-Shows nicht mehr verfolgt

„Deutschland sucht den Superstar“ macht schon lange nicht mehr nur mit den Gesangsleistungen der Kandidaten von sich reden: Zuletzt sorgte allen voran der öffentliche Jurystreit von Dieter Bohlen und Katja Krasavice (27) für Schlagzeilen. Aneta Sablik dürfte von dem ganzen Wirbel nicht allzu viel mitbekommen haben: „Ehrlicherweise habe ich DSDS nach meiner Staffel nie wieder geschaut“, gibt die 34-Jährige gegenüber IPPEN.MEDIA zu. Einzig für die Staffelsieger habe sich die Sängerin interessiert: „Ich habe natürlich immer mitbekommen, wer gewonnen hat und hab mir dann auch die Gewinnersongs immer angehört“, erklärt sie weiter.

Auch, wenn „Deutschland sucht den Superstar“ in Aneta Sablik keine treue Zuschauerin gefunden hat: An ihre Zeit bei der RTL-Show denkt sie gerne zurück. „Bei uns waren die Mottoshows damals noch ganz groß mit viel Show: Tänzer, tolle Kleidung, Licht – alles war toll! Und wenn ich heutzutage noch bei einem Auftritt einige Songs aus den Mottoshows singe oder eben meinen Siegersong ‚The One‘, bin ich immer wieder dankbar für die tollen Erfahrungen“, schwärmt die gebürtige Polin.

Neun Jahre nach ihrem DSDS-Sieg: Aneta Sablik veröffentlicht immer noch Musik

Aneta Sablik macht auch neun Jahre nach ihrem DSDS-Sieg noch Musik, allerdings im etwas kleineren Rahmen. „Ich habe Auftritte auf Stadtfesten oder mit einem Orchester“, berichtet die 34-Jährige. Nachdem sie sich in den vergangenen Jahren auf deutsche Songs konzentriert habe, kam 2023 mit „3/4 Days“ nun wieder ein englischsprachiger Titel von Aneta auf den Markt.

2014 sicherte sich Aneta Sablik mit ihrem Gesang den Sieg der elften Staffel „Deutschland sucht den Superstar“. Im IPPEN.MEDIA-Interview verrät die Sängerin nun, dass sie die RTL-Show mit Dieter Bohlen seitdem nicht mehr geschaut hat. © IMAGO / Future Image & picture alliance / Bodo Schackow/dpa-Zentralbild/dpa | Bodo Schackow

Auch im TV hat Aneta Sablik nach ihrem Castingshow-Triumph einige Erfahrungen gesammelt. Neben der Sat.1-Tanzshow „Dance Dance Dance“ nahm sie zum Beispiel auch bei „Kampf der Realitystars“ teil. „Wenn mich das TV-Projekt interessiert und ich da Lust drauf habe, mache ich das“, hält sich die Musikerin alle Optionen offen. Der DSDS-Sieger von 2009 hat da eine andere Meinung: Daniel Schuhmacher (36) hatte so sehr mit dem Castingshow-Stempel zu kämpfen, dass er Reality-TV-Anfragen stets ablehnte. Verwendete Quellen: IPPEN.MEDIA-Interview mit Aneta Sablik