Auswanderung nach einem Tag gescheitert? „Goodbye Deutschland“-Familie plötzlich obdachlos

Von: Diane Kofer

Familie Brader hat in Schweden große Pläne. Doch schon zu Beginn ihres „Goodbye Deutschland“-Abenteuers drohen die vier, zu scheitern. Im Ausland angekommen stehen sie auf der Straße.

Fastnäs – Familie Brader will in Schweden neu anfangen und startet im Rahmen von „Goodbye Deutschland“ die aufregende Reise in den Norden. Doch schon bevor sie sich den Herausforderungen im neuen Alltag stellen müssen, gibt es schon ein viel größeres Problem. Weil die Bank einen Fehler gemacht hat, droht die Schlüsselübergabe für ihr Zuhause in Fastnäs ins Wasser zu fallen – die Braders stehen mit ihren Söhnen und den Möbelpackern auf der Straße.

Obdachlos in Schweden? „Goodbye Deutschland“-Abenteuer startet für Familie Brader mit Drama

Miriam (44) und Tobias (44) Brader haben viel riskiert. Mit ihren Söhnen Till (10) und Theo (4) geht es für die Familie von Deutschland nach Schweden, wo sie einen Campingplatz übernehmen. Nach der anstrengenden Autofahrt nach Fastnäs, das etwa vier Fahrstunden von Stockholm entfernt liegt, wollen die vier einfach nur ihr neues Haus beziehen. Begleitet werden sie vom „Goodbye Deutschland“-Team, gegen das Michael Wendler (51) und Laura Müller (23) gerade schwere Vorwürfe erhoben haben.

Knapp 450.000 Euro haben Miriam und Tobias für Haus und Campingplatz springen lassen. Nach einer zweitägigen Reise in den Norden erfolgt dann aber der Schock für die Braders: Ihre Bank hat das Geld nicht überwiesen.

Durch Krankheitsfälle bei der Bank sei es zunächst zu Verzögerungen gekommen – das Auswanderer-Paar, das unter Druck stand und auf eine schnelle Überweisung angewiesen war, habe dann einen zweiten Zahlungsauftrag gestellt. „Es drohte, dass sie beide ausgeführt werden. Dann meinte Tobi: ‚Nein, bloß nicht. Nur eine‘. Er hat eine storniert und am Ende war dann wie erwartet, der Supergau, es waren beide storniert“, schildert Miriam bei „Goodbye Deutschland“ das Problem. Ohne Zahlung bekommen die Braders aber keinen Schlüssel für ihr Haus und stehen mit Möbeln und Kindern auf der Straße.

Kann bei „Goodbye Deutschland“ jeder mitmachen? „Goodbye Deutschland“ gehört zu den erfolgreichsten TV-Formaten in Deutschland. Seit dem Sendestart 2006 hat die Sendung schon so einige Fernsehstars hervorgebracht. Doch wie werden die Auswanderer überhaupt ausgewählt? Bewerben kann sich jeder, der einen Neustart im Ausland plant. Per Mail müssen Bewerber einige Fragen über ihre Pläne und Ziele beantworten – und landen so im Auswahlverfahren des Senders. (Quelle: Vox)

Nach Haus-Schock in Schweden: Ist „Goodbye Deutschland“-Auswanderung der Braders gescheitert?

Der Familie droht die ganz große Katastrophe, denn die Maklerin lässt sie ohne Geld vor verschlossenen Türen stehen. Dann haben die Braders nicht nur kein Dach über dem Kopf, sondern auch keinen Abstellort für ihre Möbel, die von der Umzugsfirma bereits geliefert wurden. „Wenn ich nicht gesessen hätte, wäre ich umgefallen. Weil man schon denkt in dem Moment: Was passiert jetzt? Ich habe auf jeden Fall Angst bekommen“, gibt Miriam Einblick in ihre Gefühlswelt.

Familie Brader will in Schweden neu anfangen – doch ihr „Goodbye Deutschland“-Start ist holprig. Die Bank hat gepatzt und sie stehen ohne Haus da. © Screenshot: Goodbye Deutschland/ Vox (Fotomontage)

Doch das Paar und die gemeinsamen Kinder haben Glück: Die Blitzüberweisung ihrer Bank geht durch – und die Maklerin kann kurz darauf den Eingang der Summe bestätigen. In letzter Minute werden die Braders vor der zwischenzeitlichen Obdachlosigkeit bewahrt. „Das war für uns eine riesengroße Erleichterung“, hält Miriam fest. Auch „Goodbye Deutschland“-Auswanderer Mark Lehnberg hatte zuletzt Existänzängste und brach sogar in Tränen aus. Verwendete Quelle: „Goodbye Deutschland“/ Folge „Familienprojekt Auswanderung – Werden wirklich alle glücklich?“, RTL+