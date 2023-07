„Schnappatmung“ beim ZDF wegen Mallorca-Fernsehgarten: Ballermann-Hit des Jahres wird nicht gespielt

IPPEN.MEDIA-INTERVIEW

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autoren Lisa Klugmayer schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Selten gab es so viele Diskussionen um eine ZDF-Show wie um den Mallorca-Fernsehgarten am Sonntag. Ikke Hüftgold sagte seine Teilnahme wegen weichgespülter Ballermann-Hits ab: Auch andere Songs sind am Lerchenberg unerwünscht.

Mainz – Der Mallorca-Fernsehgarten am 30. Juli 2023 sorgt weiter für Schlagzeilen: Nachdem Ballermann-Star Ikke Hüftgold seine Teilnahme wegen weichgespülter Songtexte im öffentlich-rechtlichen Fernsehen abgesagt hatte, äußerten sich auch andere Partyschlager-Interpreten und entfachten eine deutschlandweite Debatte: Wie viel echten Ballermann verträgt eine Familiensendung im ZDF am Sonntagmittag wirklich?

Nächstes Partschlager-Verbot im ZDF: DJ Robin & Schürze dürfen Sommerhit nicht spielen

Bevor Andrea Kiewel Tausende Gäste zum Höhepunkt des Fernsehgarten-Sommers begrüßt, gibt es nun das nächste Partyschlager-Verbot im ZDF. Der Ballermann-Hit des Jahres „Bumsbar“ von Ikke Hüftgold, DJ Robin & Schürze darf beim Fernsehgarten nicht gespielt werden.

+ Wie viele echten Partyschlager verträgt der ZDF-Fernsehgarten wirklich? DJ Robin & Schürze und Jürgen Milski sprechen bei IPPEN.MEDIA Klartext. © Imago Images (Fotomontage)

„Ich denke, es liegt direkt am Wort ‚Bumsbar‘, was in der Redaktion Schnappatmung verursacht. Da will das ZDF nun wahrscheinlich auch keine Debatte drum eröffnen“, erklärt DJ Robin im Interview mit IPPEN.MEDIA. Partner Schürze dazu: „Ich gehe davon aus, dass ihnen der Text zu anstößig ist, was ich wiederum nicht verstehen kann. Aber so war es mit ‚Layla‘ im vergangenen Jahr auch.“

Ballermann-Star Jürgen Milski verteidigt Textänderungen von Partyschlagern im ZDF

Einen anderen Blick auf die „weichgespülten Songs“ im Fernsehgarten hat „Big Brother“-Star und Schlagersänger Jürgen Milski. Zu IPPEN.MEDIA meint der Kölner:

„An meinen Songs gab es nur einmal eine Änderung. Bei meinem Song ‚Wo geht die Party ab‘ habe ich statt ‚runter mit dem Arsch‘ dann ‚runter mit dem Po‘ gesungen. Das war für mich aber kein Problem, denn ich weiß natürlich auch, dass um diese Uhrzeit Kinder vor dem Fernseher sitzen und darauf sollte man als Künstler auch Rücksicht nehmen.“

Milski hat die Absage seines Kollegen Ikke Hüftgold mitbekommen. Dazu der Sänger: „Ich mag Ikke wirklich sehr. Allerdings habe ich zu diesem Thema eine etwas andere Meinung: Wir als Künstler sollten immer daran denken, dass um diese Uhrzeit auch Kinder vor dem Fernseher sitzen und da finde ich gehört kein Song wo es ums Bu**** geht hin.“

Nicht nur Fernsehgarten: Auch bei „Immer wieder sonntags“ werden Songtexte geändert

Nicht nur beim Mallorca-Fernsehgarten müssen die Songtexte in jugendfreie Form gebracht werden, auch bei „Immer wieder sonntags“ ist das üblich. Das verrät eine Sprecherin im Interview mit IPPEN.MEDIA.

Rubriklistenbild: © Imago Images (Fotomontage)