Radikale Veganerin bei DSDS bringt Pietro Lombardi und Dieter Bohlen in Rage: „Messer in Kehle gesteckt“

Von: Lukas Einkammerer

In der neuesten DSDS-Folge tritt Raffaela Raab vor die Jury. Als „militante Veganerin“ hat sie sich bereits im Netz einen Namen gemacht. Zwischen ihr, Dieter Bohlen und Pietro Lombardi fliegen die Fetzen.

München – Mit dem Mobbing-Eklat um Dieter Bohlen (69) und seinem sehr öffentlichen Konflikt mit Co-Jurorin Katja Krasavice (26) stand die DSDS-Jubiläumsstaffel bislang unter keinem guten Stern. Auch in der neuesten Folge des RTL-Gesangswettbewerbs geht es wieder chaotisch zu – dieses Mal aber nicht wegen sexistischer Anfeindungen des Poptitans, sondern wegen der extremen Meinungen einer Kandidatin.

„Hättest du die Tiere selbst ermordet?“: Vegane DSDS-Kandidatin feuert gegen Pietro Lombardi

Wer regelmäßig auf TikTok unterwegs ist, wird bestimmt schonmal auf ein Video von Raffaela Raab (27) gestoßen sein – denn die Ärztin hat mit ihren Videos über Veganismus stolze 466.000 Follower um sich geschart. Ihre Plattform nutzt sie dafür, ihren Tierprodukte-freien Lebensstil zu promoten und scharfe Kritik am Fleischkonsum zu äußern. Bei DSDS steht zwar eigentlich das Singen im Vordergrund, neben einer Ukulele nimmt „Die militante Veganerin“ – wie sich im Netz selbst betitelt – aber auch ihre knallharten Ansichten mit ins RTL-Studio.

Raffaela Raab ist auf TikTok als „Die militante Veganerin" bekannt. Bei DSDS will sie nun die Jury um Dieter Bohlen und Pietro Lombardi beeindrucken. Besonders gemütlich läuft ihr Vorsingen aber nicht ab.

Mit dem selbst geschriebenen Lied „Was du nicht willst“ will Raffaela Raab, auf deren T-Shit in großen Buchstaben „Nicht vegan sein ist nicht ok“ prangt, die Jury von ihren Gesangskünsten überzeugen. Bevor sie loslegen kann, muss Pietro Lombardi (30) aber noch etwas loswerden: „Ich habe vorhin zwei Schnitzel gegessen“, erklärt der DSDS-Sieger von 2011 - und erntet sich eine eiskalte Reaktion von Raffaela. „Hättest du die Tiere auch selbst ermordet, wenn sie hier gewesen wären?“, will die Wienerin wissen, „Hättest du ihnen ein Messer in die Kehle gesteckt, um daraus Schnitzel zu machen?“

„Verstörende Zeilen“: RTL warnt vor Lied von Kandidatin Raffaela So etwas hat es bei DSDS bisher noch nicht gegeben: Vor Raffaelas Auftritt mit ihrem eigenen Lied „Was du nicht willst“ warnt der Sender die Zuschauer vor den „verstörenden Songtexten“ ihrer Eigenkomposition. Kaum ist der erste Ton erklungen, wird deutlich, dass das nicht übertrieben war. „Ich hoffe du landest im Kükenschredder“, singt der TikTok-Star, „In der Schlachtkammer ist noch ein Platz für dich frei“. Die Jury um Dieter Bohlen und Pietro Lombardi wirkt von diesem Statement sichtlich irritiert – und nach ein paar Zeilen winkt der Poptitan die Performance ab. (Quelle: RTL+)

„Alle Extreme sind zu Extrem“: Vegane DSDS-Kandidatin Raffaela fällt bei Jury durch

Pietro wirkt von Raffaelas Worten sichtlich überrumpelt, aber DSDS-Boss Dieter Bohlen, der früher selbst einmal vegan gelebt hat, lässt sich davon nicht beeindrucken und hat nach einer Diskussion darüber, ob Pflanzen Gefühle haben oder nicht, ein klares Fazit für die Kandidatin. „Im Leben geht eben nicht alles, wie man sich das im Paradies so vorstellt“, erklärt der Modern-Talking-Star.

Leider sind Raffaela und ihre prominenten Zuhörer auch musikalisch nicht einer Meinung, denn sowohl ihre Vokaltalente als auch die brutalen Zeilen ihres Lieds fallen bei den vier Musikstars gnadenlos durch. „Ich würde mich jetzt niemals anmaßen, dass deine Message schlecht ist, ich finde nur alle Extreme sind zu extrem“, befindet Leony (25) und schließt sich dem einstimmigen „Nein“ ihrer Kollegen an.

Auch wenn ihr Traum vom DSDS-Erfolg schon in der ersten Runde geplatzt ist – an Raffaella Raab werden sich die Zuschauer und die Jury bestimmt noch lange erinnern. „Ich finde ja alles okay, was sie sagt, ich finde nur die Art, wie sie es macht, da kriegst du ja Angst vor“, äußert sich Dieter nach ihrem Auftritt. Bei aller Verwunderung über die Performance der „militanten Veganerin“ haben Dieter und Co. derzeit recht wenig zu lachen, denn DSDS stürzt in den Einschaltquoten auf ein Rekordtief ab. Verwendete Quellen: RTL+/Deutschland sucht den Superstar/Folge vom 15. Februar 2023