Geldnot beim MDR: Werden Florian Silbereisens Schlagershows ersatzlos gestrichen?

Von: Diane Kofer

Teilen

Florian Silbereisen produziert einige Schlagersendungen für den MDR. Doch jetzt muss der Sender sparen und die Schlagerformate sollen dran glauben. Offenbar werden alle gestrichen.

Leipzig – „Schlagerchance“, „Schlager des Sommers“, „Schlager oder N!XX“ oder auch „Schlager des Jahres“ – all diese Formate mit Florian Silbereisen (42) laufen regelmäßig im MDR. Doch jetzt ist Sparen angesagt – wird der Schlagerstar deshalb aussortiert?

Umbruch aus Geldnot: Fliegen Schlagersendungen mit Florian Silbereisen aus dem MDR-Programm?

Seit Wochen wird spekuliert, dass Florian Silbereisen „Das Traumschiff“ bald verlassen könnte. Das ZDF hat darüber endlich aufgeklärt. Doch es gibt noch andere offene Fragen hinsichtlich der Zukunft des Moderators im deutschen Fernsehen. Seit Jahren führt er durch Schlagerformate in den Dritten Programmen – doch damit könnte bald Schluss sein. Offenbar steht der MDR vor einem Umbruch und das könnte insbesondere Florian Silbereisen betreffen.

Unvergessene Schlagermomente: Die besten Fotos von Helene Fischer und Florian Silbereisen Fotostrecke ansehen

Wie die Mitteldeutsche Zeitung berichtet, sei der MDR in finanzieller Not. Geplant sind demnach Kürzungen in Höhe von 13 Millionen Euro. Eine Sparmaßnahme bezieht sich offenbar auf den 42-Jährigen und seine Schlagerformate. Florian Silbereisen soll zukünftig in erster Linie in der ARD zu sehen sein, die Sendungen in den Dritten Programmen könnten hingegen allesamt wegfallen.

„Schlagerchance“: Diese Stars waren 2023 dabei Die Sendung „Schlagerchance“ ist für junge Talente der Schlagerbranche sozusagen ein Karrieresprungbrett. Marie Reim (23) und ihr Halbbruder Julian (27) konnten den Wettbewerb beispielsweise schon für sich nutzen. Als Unterstützung bekommen die Newcomer immer erfahrene Promi-Paten. Michelle (51), Eloy de Jong (50), Frank Schöbel (80) und DJ Ötzi (52) waren dieses Jahr dabei.

ARD-Formate auch in Gefahr? Florian Silbereisen bleibt weiterhin beim Rundfunkverbund

Wie sich die konsequenten Sparmaßnahmen auf das MDR-Programm auswirken werden, ist derzeit noch unklar – Ersatz wurde noch nicht angekündigt. In der ARD scheint es diesbezüglich aber keine Einbußen zu geben. Wie Schlagerprofis schon vor ein paar Wochen berichtet hat, wurde der Vertrag mit Florian Silbereisen für zahlreiche Sendungen wohl verlängert.

Florian Silbereisen moderiert verschiedene Shows im MDR – die sind aus Geldgründen in Gefahr. © Imago/ Christian Schroedter (Fotomontage)

Die ARD hatte nämlich verkündet: „Fortgesetzt werden sollen zudem die erfolgreichen Schlager-/ Showabende von Moderator Florian Silbereisen.“ Trotz zahlreicher TV-Auftritte musste der Moderator zuletzt aber eine Pleite verarbeiten: Während Giovanni Zarrella (45) wieder für den Deutschen Fernsehpreis nominiert wurde, ging Silbereisen leer aus. Verwendete Quellen: Mitteldeutsche Zeitung, Schlagerprofis