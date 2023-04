Amira Pocher mischt sich in Stink-Streit bei Let‘s Dance ein: „Er hat nicht gestunken“

Der Partnertausch bei „Let’s Dance” sorgt weiter für Gesprächsstoff. Angeblich soll ein Streit zwischen Kandidatin Sharon Battiste und Profitänzer Christian Polanc der Grund dafür gewesen sein. Nun äußert sich Amira Pocher dazu.

Köln - Am Freitag (31. März) gab es bei „Let’s Dance“ eine historische Premiere: Erstmals in der Geschichte der RTL-Tanzshow bekamen alle Promis einen neuen Profi zugeteilt. Dem überraschenden Partnerwechsel soll ein Streit zwischen Sharon Battiste (31) und Christian Polanc (44) vorausgegangen sein, berichtete „Bild.de“ anschließend. Weiter kursierte das Gerücht, die Ex-Bachelorette könne ihren Tanzpartner im wahrsten Sinne des Wortes nicht riechen.

Amira Pocher: „Christian Polanc ist sehr streng“

Amira Pocher (30), die im vergangenen Jahr selbst mit Polanc tanzte, kann das nicht nachvollziehen. „Ich kann dir nur sagen, ich habe eine Woche mit ihm getanzt und er hat nicht gestunken“, erzählt sie ihrem Mann Oliver im gemeinsamen Podcast „Die Pochers“.

Der angebliche Kommentar zu Christian Polancs Körpergeruch ist ihrer Meinung nach „nur ein Vorwand“. „Ich glaube, der wahre Grund wird sein, dass sie sich einfach nicht verstehen“, meint die Moderatorin. Schließlich sei Polanc „sehr streng“ und es habe „in der Vergangenheit die eine oder andere Partnerin gegeben, die nicht so gut mit ihm klargekommen ist“.

Anna Ermakova hatte kein Problem beim Tanz mit Christian Polanc

Model Anna Ermakova (23), die am Freitag mit Christian Polanc tanzte, schien kein Problem mit ihrem Tanzlehrer zu haben. Für seinen Samba wurde das Tanzpaar mit 29 Punkten belohnt. Die Abräumer das Abends waren aber Sharon Battiste und Valentin Lusin (36), die für ihren Rumba volle Punktzahl erhielten.

Der Schweiß-Streit bei „Let‘s Dance“ geht weiter. Jetzt mischt sich auch Amira Pocher ein © Imago Images

Ob Battiste und Ermakova in gewohnter Formation an den Erfolg anknüpfen können, zeigt sich am Freitag, 14. April, um 20:15 Uhr bei RTL. Die beiden treten dann gegen Julia Beautx (23), Philipp Boy (35), Ali Güngörmüs (46), Chryssanthi Kavazi, Jens „Knossi“ Knossalla (36), Michael „Mimi“ Kraus (39) und Timon Krause (28) an. Alex Mariah Peter (25), Abdelkarim (41), Natalia Yegorova (49), Younes Zarou (25) und Sally Özcan (34) mussten die Show bereits verlassen.

Anna Ermakova ist Kandidatin in der neuen Staffel von „Let‘s Dance“. Vor ihrer Teilnahme meldet sich die Tochter von Boris Becker bei ihren Fans. Dabei spricht sie offen über ihre Ängste in der RTL-Show. Verwendete Quellen: bild.de, rtl.de