Ihre Pläne nach dem TV-Aus

Vera Int-Veen gibt in ihrer Instagram-Story zu, dass sie ihre Fernseh-Karriere beendet

Nach 30 Jahren beendet Moderatorin Vera Int-Veen ihre Fernseh-Karriere. Die 54-Jährige zählte zu den erfolgreichsten Talkshow-Masterinnen in Deutschland. Nun gab sie zu, ihren Job im TV an den Nagel zu hängen.

Köln - Die Talkshow „Vera am Mittag“ gehörte für viele Zuschauer in Deutschland zum täglichen Unterhaltungsprogramm. Vera Int-Veen machte sich einen Namen in der Medien- und Fernsehbranche. 30 Jahre lang entertainte sie die Menschen vor dem TV. Nun ist Schluss - die 54-Jährige beendet ihre Fernseh-Karriere.

Vera Int-Veen baute sich eine große Community auf Instagram auf

In der RTL-Show „Schwiegertochter gesucht“ sorgte die Moderatorin für eine unterhaltsame Show. Auch in den Social-Media-Netzwerken baute sie sich aufgrund ihrer Shows eine große Community auf. Über 83.000 Menschen folgen ihr bei Instagram. Nun äußerte sich die 54-Jährige auch dort zu ihrem Karriere-Aus.

+ Vera Int-Veen zeigt sich in ihrer Instagram-Story © Screenshot/instagram.com/stories/vera_intveen

Sie gab zu, dass sie derzeit voller neuer Pläne steckt und gerne über die Wintermonate mit ihrer Frau verreisen möchte. Doch was hat es nun mit dem Ende der Fernseh-Karriere auf sich?

Nach über 30 Jahren: Vera Int-Veen beendet ihre Fernsehkarriere: „Ist ja nicht so, dass man gleich Rentner ist“

In ihrer Instagram-Story bedankte sich die 54-Jährige bei ihren Fans, die ihr zahlreiche Nachrichten zu ihrem TV-Aus geschrieben hatten. „Ja, ich höre mit Fernsehen auf“, bestätigte sie laut Promiflash. Dennoch gab sie zu, schon weitere Pläne zu haben: „Nur weil man das Eine nicht mehr macht, ist es ja nicht so, dass man gleich Rentner ist - sondern wir suchen uns schon Beschäftigung. Und langweilig? Ich weiß gar nicht, wann mir das letzte Mal langweilig war“, erzählte sie weiter.

Wer in der kommenden Staffel die RTL-Sendung „Schwiegertochter gesucht“ moderieren wird, bleibt derzeit noch ungeklärt. Auf Instagram präsentiert sich Vera Int-Veen aber weiterhin und beantwortet immer wieder gerne die Fragen ihrer Fans. TV-Zuschauer liebten die Show mit der Moderatorin - die 54-Jährige verkuppelte dort mehrere Kandidaten. Verwendete Quellen: instagram.com/stories/vera_intveen, Promiflash