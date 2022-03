„Gesungen wird erst nächste Woche“: DSDS-Fans sauer, weil im Recall nur gelabert wird

Eigentlich soll bei „Deutschland sucht den Superstar“ das größte Gesangstalent des Landes gekrönt werden. Doch bei der ersten Recall-Folge dauert es ziemlich lange, bis endlich gesungen wird. Im Netz hagelt es dafür viel Kritik.

Apulien, Italien - Endlich ist es so weit: der Auslands-Recall von „Deutschland sucht den Superstar“ (hier gibt es alle News auf der Themenseite) steht an. Die Kandidaten, die sich in den Castings durchgesetzt und es unter die Top 25 geschafft haben, dürfen mit Flori, Toby und Ilse nach Italien, um dort ihre Sangeskünste unter Beweis zu stellen. Doch das Singen scheint plötzlich zur Nebensache zu werden.

DSDS: 25 Kandidaten haben es in den Auslands-Recall geschafft

Vom Harz bis nach Italien - was Goethe einst schaffte, können die DSDS-Anwärter von heute schon lange. Und so geht es nach den harten ersten Castings endlich nach Italien. Unter der Sonne Apuliens findet am Samstagabend der erste Auslands-Recall der 19. Staffel statt.

Das Thema des ersten Recall-Sets lautet „Sommer, Sonne & Good Vibes.“ Findigen DSDS-Fans fällt sogleich auf: vom Singen ist nicht die Rede. Aber wird bei „Deutschland sucht den Superstar“ nicht eigentlich ein Gesangstalent gesucht? Oder ist in der ersten Staffel ohne Poptitan Dieter Bohlen (67) wirklich alles anders?

Florian Silbereisen plaudert mit Abi beim Kaffeetrinken © RTL / Stefan Gregorowius

Bei DSDS wird alles, nur nicht gesungen

Ankunft, Zimmeraufteilung, das obligatorische „es sind nicht genug Betten für alle da“, und die ersten Grüppchenbildungen. So weit alles normal in der ersten Recall-Folge.

Doch wer dann auf erste Gesangseinlagen hofft, wird enttäuscht. Toby Gad (53) quatscht am Pool mit Emine, Ilse DeLange (44) plaudert mit Domenico und der neue Chefjuror Florian Silbereisen (40) geht mit Abigail Kaffee trinken. Natürlich darf auch eine tragische Familiengeschichte nicht fehlen (die wird wenigstens dramatisch mit Musik untermalt).

„Gesungen wird erst nächste Woche“: DSDS-Fans sauer, weil im Recall nur gelabert wird

Und so dauert es etwa anderthalb Stunden, bis es in der ersten Recall-Folge endlich zum ersten Gesangsbattle kommt. Für viele DSDS-Fans ist das ein absolutes No-Go. Im Netz machen sie ihrem Ärger daher Luft.

„Gähn, langweiliger geht es wohl nicht... Eine Stunde schon und noch kein Gesang“, ist ein DSDS-Zuschauer genervt. „Gesangsshow? Nicht wirklich“, stellt ein Zweiter fest, während ihm ein weiterer Fan zustimmt: „Eine Stunde und noch niemand hat gesungen.“ Der Nächste will wissen: „Wird bei DSDS eigentlich auch mal gesungen?“, und bekommt prompt die Antwort: „Gesungen wird erst nächste Woche!“

Im Netz sind sich die DSDS-Fans einig: es wird viel zu wenig gesungen! © Twitter

Vier DSDS-Kandidaten müssen nach dem Recall die Heimfahrt antreten

Natürlich werden später doch noch ein paar Recall-Battle gezeigt. Aber vielen Fans ist das für eine Gesangsshow einfach zu wenig. Am Ende platzt der Traum vom DSDS-Sieg bereits für vier der Kandidaten.

