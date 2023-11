Show-Geheimnisse von Andrea Kiewel: So wird bei „Kiwis große Partynacht“ getrickst

Von: Samantha Matheiowetz

Die erste Aufzeichnung von „Kiwis große Partynacht“ fand am 01. November in Berlin statt. Jetzt kamen durch einen Insider spannende Details zur Show ans Licht.

Berlin – Insgesamt wird es vier Ausgaben von Andrea Kiewels (58) neuer Sat.1-Show „Kiwis große Partynacht“ geben. Alle Sendungen werden im November voraufgezeichnet. Die erste „Partynacht“ der „ZDF-Fernsehgarten“-Moderatorin fand am Mittwochabend im Studio Berlin-Adlershof statt. Ein Gast plauderte nach dem Event aus dem Nähkästchen und verriet, wie viel bei der Aufzeichnung geschummelt wurde.

„Vollplayback“ bei Andrea Kiewels großer „Partynacht“

Bis vor kurzem war nicht einmal klar, ob Andrea Kiewel „Kiwis große Partynacht“ überhaupt drehen kann. Jetzt hat sie sich für die erste Sendung namhafte Gäste eingeladen: Howard Carpendale (77), Ben Zucker (40), PUR, voXXclub, Kerstin Ott (41), Glasperlenspiel und Jupiter Jones waren unter anderem mit von der „Party“. Die Zuschauer dürften allerdings schnell ernüchtert gewesen sein, denn laut des Insiders, der seine Erlebnisse mit schlagerprofis.de teilte, seien alle Acts mit Playback aufgetreten. Lediglich die Band Jupiter Jones habe live gesungen und damit das Publikum voll überzeugt.

Für die Zuschauer von „Kiwis großer Partynacht“ muss es irritierend gewesen sein, als Andrea Kiewel zur Eröffnung den Sänger Andreas Gabalier (38) anmoderierte, dieser aber danach nicht auftrat. Seine Performance wird nachträglich aufgezeichnet und vor der Ausstrahlung in die Sendung geschnitten. Ganz schön ausgeklügelt: Da viele der Gäste nur für die Aufzeichnung am 01. November gebucht waren, aber auch in den folgenden Sendungen auftreten sollen, haben sie und Andrea Kiewel immer wieder die Outfits gewechselt. So soll später im TV niemand erkennen, dass es sich bei manchen Auftritten eigentlich um Ausschnitte von der Aufzeichnung am 01. November handelt.

Insider verrät ersten Ausstrahlungstermin für Andrea Kiewels „große Partynacht“

„Kiwis große Partynacht“ soll am 29. Dezember um 20.15 Uhr bei Sat.1 steigen, gibt der Insider preis. In seinem Fazit wird deutlich, dass er trotz der Tricksereien bei der Aufzeichnung begeistert von dem neuen Show-Format ist. „Die Mischung der Musik war eine gelungene Abwechslung. Da kann sich so manch anderer Showmaster mal eine Scheibe abschneiden“, schwärmt der Insider. Er verspricht den Zuschauern, die das Spektakel erst im Dezember anschauen können, viel Sehenswertes.

Enthüllt: Bei Andrea Kiewels neuer Show „Kiwis große Partynacht“ wird viel getrickst. © IMAGO / BOBO

Hinter der Moderatorin liegen turbulente Wochen: Andrea Kiewel musste in ihrer Heimat Tel Aviv wegen des Israel-Kriegs um ihr Leben bangen. Verwendete Quellen: schlagerprofis.de; tvtickets.de/kiwis-partynacht