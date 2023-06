„Gewalt, Alkoholkonsum und Rauchen“: „Pumuckl“ bekommt Altersbeschränkung - Fans sauer

Die Kinderserie „Meister Eder und sein Pumuckl“ erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit. Eine Altersfreigabe ab 12 sorgte nun für Ärger und Verwirrung.

In den 1980er-Jahren erfreute sich die Kinderserie „Meister Eder und sein Pumuckl“ um einen Schreinermeister (Gustl Bayrhammer, † 71) und den putzigen Klabauter „Pumuckl“ allergrößter Beliebtheit. Viele inzwischen erwachsene Zuschauer schauen die Geschichten heute noch gern mit ihren eigenen Kindern. Sie freute es daher besonders, dass die Serie beim Streaming-Service Amazon Prime abrufbar ist.

Dann aber stiftete eine Altersbeschränkung des Streamingdienstes Verwirrung. 15 der insgesamt 52 Pumuckl-Folgen waren nicht mehr wie von der Freiwilligen Selbstkontrolle der Filmwirtschaft (FSK) vorgesehen „ab 0“ klassifiziert. Einzelne Folgen wurden sogar erst „ab 12“ empfohlen. Als Grund war laut einem Bericht des „Bayerischen Rundfunks“ den „Hinweisen zum Inhalt“ auf Amazon Prime zu entnehmen, es kämen dort „Gewalt, Alkoholkonsum und Rauchen“ vor.

„Pumuckl“ bekommt Altersbeschränkung: War alles doch nur ein Versehen?

Die Fans der Kultserie zeigten sich darüber in den sozialen Netzwerken empört. So wurde etwas darauf hingewiesen, dass die FSK-Einschätzung auf den DVDs „ohne Altersbeschränkung‘“ lautet. Auf Facebook schrieb ein User: „Ist für mich bis heute die schönste Kinderserie und sicherlich weniger bedenklich als so manches, das heutzutage im TV für Kinder läuft.“

Inzwischen hat sich auch der Streamingdienst dazu geäußert. Einem Bericht der „Süddeutschen Zeitung“ zufolge hatte Amazon Prime auf Nachfragen der Deutschen Presseagentur und anderen Mediengruppen seinen Fehler eingeräumt. Eine Amazon-Sprecherin erklärte, die Freigabe-Einstellungen seien versehentlich hinterlegt worden.

Weiter erklärte sie: „Generell halten wir uns bei den Altersfreigaben auf unserem Service an die Einstufungen der FSK. Hier handelt es sich in der Tat um einen Fehler unsererseits. Wir kümmern uns darum, dass dieser schnellstmöglich behoben wird.“