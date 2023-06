So soll Leni Klum beim GNTM-Finale hinter der Bühne gewesen sein

Beim großen GNTM-Finale war auch Leni Klum zu Gast. © IMAGO/ZUMA Wire; Screenshot/Instagram/leniklum (Fotomontage)

Curvy Model Vivien Blotzki gewinnt „Germany’s next Topmodel“. Die 23-jährige verriet nun, wie begeistert sie von Leni Klum ist.

GNTM-Gewinnerin Vivien Blotzki (23) findet Leni Klum (19) sehr sympathisch. Die 23-Jährige setzte sich beim Finale der Show gegen die Konkurrenz durch und erreichte den ersten Platz. Die Siegerin ist das erste Curvy Model, das in der Model-Castingshow von Heidi Klum (50) gewinnt. Die Moderatorin hatte in dieser Staffel auch ihre Tochter Leni Klum mit dabei, welche unter anderem das Finale eröffnete.

Die Gewinnerin verriet laut promiflash.de auf einer Pressekonferenz, wie sie die Treffen mit Leni Klum empfand. So half das 19-jährige Model den Kandidatinnen beim Training für ihre Modelkarrieren. Vivien Blotzki schwärmte im Nachhinein: „Sie war total herzlich, als sie zu uns ans Set gekommen ist.“ Auch bei den Proben für das große Finale sei sie hilfreich gewesen: „Sie hat uns allen ‚Hallo‘ gesagt und mit uns zusammen geübt.“

Vivien Blotzki hat sich in Leni Klum „verliebt“

Die Tochter von Heidi Klum sei laut der Siegerin jedoch auch sehr nervös vor dem Finale gewesen: „Sie hat selber auch mit Aufregung zu kämpfen gehabt.“ Insgesamt hat die 23-Jährige ausschließlich gute Dinge über Leni Klum zu sagen: „Ich muss sagen, sie ist so zuckersüß. Ich habe mich einfach nur in sie verliebt.“ Die Freude über den Sieg bei GNTM ist nun sehr groß bei Vivien Blotzki: „Ich fühle mit sehr wohl in meinem Körper. Wer sich wohl in seinem Körper fühlt, strahlt auch das nötige Selbstbewusstsein aus. Die Kombination aus Körperbewusstsein und Selbstbewusstsein ist notwendig, um im Modelbusiness weiterzukommen.“