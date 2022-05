„Unberechtigt“: Fans sind geteilter Meinung, weil Lou-Anne „Germany‘s Next Topmodel“ 2022 gewinnt

Lou-Anne ist die Gewinnerin der 17. Staffel von „Germany‘s Next Topmodel“ 2022 © ProSieben/Willi Weber / Screenshot/instagram.com/lou.gntm22.official

Lou-Anne ist die Gewinnerin der 17. Staffel von „Germany‘s Next Topmodel“ 2022. Doch die Meinungen der GNTM-Fans gehen auseinander, einige erhofften sich den Sieg anderer Kandidatinnen. IPPEN.MEDIA sprach mit der 19-Jährigen über Kritik und Hate in den Social-Media-Netzwerken.

Köln - Sie geht als Siegerin der 17. „Germany‘s Next Topmodel“-Staffel (alle GNTM-News auf der Themenseite) hervor: Lou-Anne. Im Finale stand ebenfalls GNTM-Kandidatin Luca - auch sie erhoffte sich den Sieg der Show. Einige Fans ließen ihre Meinungen in den Social-Media-Netzwerken freien Lauf, was die GNTM-Gewinnerin betrifft.

„Nicht von unnötigem Hate oder sonstigen Kommentaren beeinflussen lassen“: Lou-Anne im Interview

Nachdem Lou-Anne als GNTM-Siegerin von Topmodel-Chefin Heidi Klum gekürt wurde, traf IPPEN.MEDIA die 19-Jährige bei der offiziellen Pressekonferenz zum Interview. Auf die Frage, wie sie die letzten Wochen so erlebt hat und was sie ihrer Nachfolgerin auf den Weg geben möchte, antwortete sie: „Dass man immer auf das hören sollte, was man selber denkt. Vor allem sich nicht von unnötigem Hate oder sonstige Kommentaren beeinflussen lassen. Manche Leute wollen nur kritisieren und das brauchen wir nicht. Man soll an sich selber glauben, denn wenn man etwas möchte, kannst du alles verändern - deinen Haarstyle, einen neuen Look. Es wird zwar nicht jedem gefallen - aber es muss auch nicht jedem gefallen!“.

Interviews, Shootings, Presse-Termine - der Terminkalender von Lou-Anne wird in den nächsten Tagen voll mit Events und Terminen sein. Doch was wird das Erste sein, was sie am Morgen nach ihrem Topmodel-Sieg machen wird, fragte IPPEN.MEDIA die Gewinnerin. „Erst ausschlafen und ausgiebig frühstücken. Ich liebe Essen!“, lachte die 19-Jährige in unserem Interview.

Lou-Anne strahlt nur Positivität aus - auch in der Halle hatte sie eine Menge Fans, die ihr zugejubelt haben. Doch nicht jeder GNTM-Zuschauer war mit der Entscheidung von Topmodel-Chefin Heidi Klum zufrieden. „Unberechtigt“, kommentierte eine Userin unter dem Gewinner-Foto des offiziellen „Germany‘s Next Topmodel“-Accounts auf Instagram.

Einige Fans erhofften sich den Sieg von den anderen Finalistinnen: Luca, Martina, Noëlla oder Anita. „Schau dir nochmals die Shootings an & VOR ALLEM die Video-Shootings. Lou-Ann war ganz klar besser“, heißt es in einem weiteren Kommentar. Die Meinungen der Fans sind zwar unterschiedlich - aber Entscheidung ist gefallen: Lou-Anne ist „Germany‘s Next Topmodel“ 2022. Verwendete Quellen: Interview mit IPPEN.MEDIA, ProSieben, instagram.com/germanysnexttopmodel