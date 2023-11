Im TV nicht gezeigt: „Hochzeit auf den ersten Blick“-Paar sitzt nach Dreharbeiten in Afrika fest

Von: Samantha Matheiowetz

Für das „Hochzeit auf den ersten Blick“-Paar Marina und Robert enden die Flitterwochen mit einem Schock. Die zwei können nicht zurück nach Deutschland fliegen und sitzen in Namibia fest.

Windhuk, Namibia – So haben sich die „Hochzeit auf den ersten Blick“-Teilnehmer Marina (28) und Robert (35) ihren Start in das gemeinsame Leben wohl nicht vorgestellt. Was die TV-Zuschauer nicht zu sehen bekommen: Als die beiden aus ihren Flitterwochen in Namibia heimfliegen wollen, werden kurz davor ihre Flüge gecancelt. Für das Ehepaar ist nicht klar, wie es danach weitergehen soll.

„Im ersten Moment waren wir geschockt“: „Hochzeit auf den ersten Blick“-Paar sitzt fest

Da das Dilemma von Marina und Robert nicht im TV zu sehen war, teilt die 28-Jährige jetzt ihre Erlebnisse und Einblicke hinter die Kulissen bei Instagram. Das Paar habe erst am Morgen der Abreise erfahren, dass es für sie an diesem Tag nicht zurück nach Deutschland geht. „Im ersten Moment waren wir geschockt, da ich einen Tag nach der Rückreise einen wichtigen Termin hatte, den ich ja dann nicht wahrnehmen konnte“, schreibt Roberts Frau. Trotzdem habe sich Marina nicht aus der Ruhe bringen lassen: „Dann habe ich mich der Situation hingegeben, denn ich konnte ja eh nichts ändern.“

„Meine Gefühle schwenkten schnell in Freude um, denn so hatten Robert und ich noch einen Tag länger zusammen. Trotzdem mussten wir unsere Koffer packen, denn wir sind wieder nach Windhoek gefahren, um näher am Flughafen zu sein. Wir haben ein Zimmer bekommen und haben uns dann noch was entspannt, bevor wir abends mit der Crew essen waren“, schreibt die „Hochzeit auf den ersten Blick“-Kandidatin in ihrem Instagram-Beitrag.

Glück im Unglück bei „Hochzeit auf den ersten Blick“

Nicht umsonst heißt es in vielen Eheversprechen: in guten wie in schlechten Tagen. Die beiden Frischvermählten haben das Beste aus ihrer Zeit gemacht. „Am nächsten Tag durften Robert und ich den Vormittag nach unseren Wünschen gestalten. Wir haben erstmal gut gefrühstückt und sind dann noch etwas in die Mall bummeln gegangen. Nachdem wir zurück waren, haben wir die restlichen Sachen gepackt und sind dann alle zusammen zum Flughafen gefahren. Dort hatten wir noch etwas Zeit, bevor unser Flieger ging. Wir haben zusammen Karten gespielt und hatten super viel Spaß“, schwärmt Marina. Ende gut, alles gut!

Die ehemaligen Kandidaten Michaela (35) und Oliver (43) haben im Gegensatz zu den Paaren der 10. Staffel das Experiment schon durchgestanden. Haben sie ihr Happy End gefunden? Jetzt spricht das „Hochzeit auf den ersten Blick“-Paar über seine Zukunftspläne. Verwendete Quellen: instagram.com/marina.b_hadeb.2023; sat1.de