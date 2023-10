Von RTL-Kameras nie gezeigt: So sieht der geheime Raum im „Sommerhaus der Stars“ aus

Von: Elena Rothammer

Teilen

Im „Sommerhaus der Stars“ werden die Promi-Paare rund um die Uhr überwacht. Nur ein Raum in der Bruchbude in Bocholt ist nicht mit Kameras ausgestattet. Jetzt tauchten Bilder davon auf.

Bocholt – Das Drama im „Sommerhaus der Stars“ läuft auf Hochtouren. Unter anderem Walentina Doronina (23) pöbelt in der Promi-WG, was das Zeug hält. Ein Entkommen gibt es für ihre Mitstreiter nicht. Zudem sind auch noch rund um die Uhr Kameras auf sie gerichtet. Nur in einem Raum, der nie gezeigt wird, haben die Kandidaten etwas Privatsphäre. Nun kursieren jedoch Bilder davon.

Das „Sommerhaus der Stars“ in Bocholt kann als Ferienhaus gemietet werden

In der TV-Bruchbude in Bocholt kracht es regelmäßig. Ex-Kandidat Eric Sindermann (35) sieht sogar schon eine „Sommerhaus“-Attacke gegen Walentina kommen. Das Leben auf engstem Raum und noch dazu mit ständiger Überwachung ist eine große Herausforderung. Wer sich persönlich ein Bild von dem Drehort machen will, kann das Haus sogar selbst mieten.

Spucken, Mobbing, wo ist die Fairness? Die größten Dramen im „Sommerhaus der Stars“ Fotostrecke ansehen

Der Bauernhof trägt den Namen „Barlo“ und steht als Ferienhaus zur Verfügung. Für Urlaube kann das „Sommerhaus der Stars“ ganz regulär gebucht werden. Eine Nacht im Doppelzimmer wird im Oktober beispielsweise auf booking.com schon für 80 € angeboten. Eine TikTok-Userin hat sich einen Trip dorthin gegönnt und gewährt im Netz Einblicke.

Diese acht Promi-Paare sind beim Sommerhaus 2023 dabei Neben Pia Tillmann (35) und Partner Zico Banach (32) und Schlagerstar Tim Toupet (51) und Freundin Carina sind diese weiteren sechs Promi-Paare beim Sommerhaus 2023 auf RTL zu sehen: Unternehmerin Claudia Obert (61) und ihr Partner Max Suhr (24) sowie das Reality-Pärchen Aleksandar „Aleks“ Petrovic (32) und Vanessa Nwattu (23). Letztere waren 2022 bei „Temptation Island V.I.P.“ dabei. Aleks nahm mit seiner damaligen Freundin Christina Dimitriou an der Show teil, doch Verführerin Vanessa hat Aleks den Kopf verdreht. Resultat: Sie gingen als neues Paar gemeinsam aus der Show. Auch mit dabei: Dschungelkönig-Ex-Frau Justine Dippl und Arben Zekic, Ex-„GZSZ“-Schauspieler und Dschungelcamp-Star Eric Stehfest (33) und seine Frau Edith (28), Reality-Darsteller Maurice Dziwak (23) und Ricarda „Ricky“ Raatz (29) sowie „Promi Big Brother“-Kandidatin Walentina Doronina (23) und Can Kaplan.

TikTok-Video zeigt geheimen „Sommerhaus“-Raum ohne Kameras

In einem TikTok-Video gibt eine „Sommerhaus“-Zuschauerin vor Ort eine Haustour. Dabei zeigt sie unter anderem auch den geheimen Raum: Die zweite Toilette, in der nicht gefilmt wird, Tonaufnahmen aber durchaus aufgenommen und teilweise auch ausgestrahlt werden. In dem braun gefliesten Badezimmer sind lediglich ein Klo und ein Waschbecken mit Spiegel zu sehen, wirkt aber doch recht geräumig.

Unter anderem Aleks Petrovic (32) und seine Partnerin Vanessa (23) haben das kamerafreie Klo bereits genutzt, um dort ihren Emotionen freien Lauf zu lassen Für die beiden war das Format eine Zerreißprobe. Nach den „Sommerhaus“-Dreharbeiten mussten Vanessa und Aleks sogar zur Paartherapie. Verwendete Quellen: TikTok, booking.com