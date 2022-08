„Gezwungen zu essen“: „Goodbye Deutschland“-Star Lou hat Angst wegen Lishas Diät-Wahn

Um für ihre nachträgliche Hochzeitsfeier gut auszusehen, unterzieht sich „Goodbye Deutschland“-Star Lisha einer radikalen Diät. In 17 Wochen nimmt sie ganze 16 Kilo ab. Ihr Ehemann Lou macht sich allerdings große Sorgen um seine Frau.

Mallorca - Lisha und Lou werden von „Goodbye Deutschland“ durch ihren Alltag auf Mallorca begleitet. Seit 2021 wohnen sie auf der balearischen Sonneninsel und wollen im Oktober 2022 ihre Hochzeitsfeier nachholen, die sie coronabedingt zuvor nicht machen konnten. Für diesen besonderen Tag möchte Lisha Savage (36) auch bestens aussehen und unterzieht sich dafür einer knallharten Diät.

„Goodbye Deutschland“-Star Lisha unterzieht sich radikaler Crash-Diät

Lisha wog anfangs 76 Kilo und hat sich in 17 Wochen auf 60 Kilo runtergekämpft. Dass die „Goodbye Deutschland“-Auswanderin so schnell abgenommen hat, machte auch ihren Freunden große Sorgen. So würde sie nur noch Wasser trinken und fast ausschließlich Obst essen. So eine radikale Diät ist aber alles andere als gesund. Zwar speckt man sehr schnell, sehr viel ab, doch kann unter Umständen großen Schaden davontragen.

Durch die geringe Kalorienzufuhr wird auch der Stoffwechsel verlangsamt und das stoffwechselaktive Muskelgewebe angegriffen. Dies kann auch das Herz angreifen. Kein Wunder also, dass auch Lishas Mann Lou sich große Sorgen macht. So treten bei Lisha Schwindelgefühle auf, sobald sie sich bückt.

„Goodbye Deutschland“-Star Lou hat Angst wegen Lishas Diät-Wahn

Deshalb achtet ihr Ehemann nun ganz besonders darauf, dass Lisha nicht nur Obst isst, sondern auch zur normalen Ernährung zurückkehrt. „Gestern hat er Rührei gemacht und hat mich gezwungen mitzuessen“, erklärt Lisha im Interview mit RTL.

Anfänglich freute sich die „Goodbe Deutschland“-Auswanderin über ihren schnellen Abnehmerfolg. „Wenn dir plötzlich Klamotten passen, die du zwei Jahre nicht tragen konntest, weil zu eng“, verkündete Lisha auf Instagram. Verwendete Quellen: rtl.de & instagram.com/lishaandlou_the_originals & wellnissimo.de