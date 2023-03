Pilawa gegen Kerner: Quoten-Duell zur Primetime zwischen ZDF und Sat.1 entschieden

Von: Matthias Kernstock

Mit Spannung blickten die TV-Produzenten am Donnerstag auf die Einschaltquoten ihrer Sendungen: Das ZDF trat mit Johannes B. Kerner um 20.15 Uhr gegen Jörg Pilawa bei Sat.1 an.

Mainz - Nach seinem Wechsel von der ARD zum Privatsender Sat.1 flimmerte am Mittwochabend um 20.15 Uhr die neue Quizshow mit Moderator Jörg Pilawa (57) über die TV-Bildschirme. Zeitgleich quizzte auch Kollege Johannes B. Kerner (58) bei „Das kommst Du nie drauf“ im ZDF.

So funktioniert die neue Sat.1-Show „Das 1 % Quiz“ mit Jörg Pilawa

Das Konzept der neuen Show „Das 1 % Quiz“ ist leicht zu verstehen: 100 Kandidaten müssen Fragen beantworten, deren Schwierigkeitsgrad sich danach bemisst, wie viel Prozent sie mutmaßlich beantworten können. Dafür bekommt ein Querschnitt der Bevölkerung die Fragen vor der Show gestellt, sodass sich sagen lässt, dass 90 Prozent der Deutschen bei der ersten Frage richtig liegen, aber nur noch ein Prozent bei der letzten.

Am Mittwochabend um 20.15 Uhr kam es zum Duell zwischen Moderator Jörg Pilawa und Johannes B. Kerner um 20.15 Uhr. © ZDF / Sat.1

Wer die Frage falsch beantwortet, fliegt bei der Sat.1-Show raus. Der Einstand für den Hamburger Moderator, der nach 20 Jahren in der ARD kündigte, verlief ordentlich. Im Schnitt sahen 1,47 Millionen Menschen bei Sat.1 zu, wie dwdl.de berichtet. „Bei den 14- bis 49-Jährigen belief sich der Marktanteil auf 7,5 Prozent, in der Zielgruppe 14-49, die Sat.1 als seine „Relevanz-Zielgruppe“ betrachtet, wurden 7,4 Prozent erzielt“, so dwdl.de

Knapper Sieger im Giganten-Duell zwischen Pilawa und Kerner

Noch spannender als die Einschaltquoten der neuen Pilawa-Show war aber das Giganten-Duell mit der ZDF-Quizshow „Da kommst Du nie drauf“, die ebenfalls am Mittwochabend um 20.15 Uhr im TV lief. In der „Relevanz-Zielgruppe“ der 14- bis 49-Jährigen, die für die Werbekunden am wichtigsten ist, lag Johannes B. Kerner hinter seinem Kollegen Pilawa. Nur 0,34 Millionen Menschen schalteten beim ZDF ein, während es bei Sat.1 0,42 Millionen und damit ein bisschen mehr waren.

Gesamtsieger am Mittwoch (15. März 2023) war die Tagesschau um 20.15 Uhr. 4,66 Millionen Zuschauer schalteten ein. Seit 1952 informiert die „Tagesschau“ tagtäglich über das Weltgeschehen. Doch hinter den Kulissen der seriösen Nachrichtensendung geht es manchmal drunter und drüber, wie Judith Rakers bei „Riverboat“ verriet. Verwendete Quellen: dwdl.de