Entwarnung: Gigi Birofio darf ins Dschungelcamp einziehen

Wegen seiner Corona-Infektion musste sich Reality-TV-Star Gigi Birofio in Hotel-Quarantäne begeben. Kurz vor Start des Dschungelcamps wurde er nun negativ getestet.

Für Dschungelcamp-Kandidat Luigi „Gigi“ Birofio (22) waren die letzten Tage nicht einfach. Eine Woche vor Drehstart wurde der Reality-TV-Star positiv auf Corona getestet und musste sich in Quarantäne begeben. Daraufhin stand seine Teilnahme bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ auf der Kippe. Lange Zeit war unklar, ob Gigi tatsächlich in den Urwald einziehen darf. Nun gibt es glücklicherweise Entwarnung: Der letzte Test des ehemaligen „Ex on the Beach“-Teilnehmers fiel laut RTL negativ aus. Seiner Teilnahme bei der Show steht also nichts mehr im Weg.

Gigi hat damit deutlich mehr Glück als sein Mitcamper Lucas Cordalis (55). Der Sänger wurde letztes Jahr Corona-positiv getestet und verpasste deshalb den Urwald-Einzug. In diesem Jahr ist der Ehemann von Daniela Katzenberger (36) aber mit dabei und will sich in den Dschungelprüfungen beweisen. Bereits sein Vater Costa Cordalis (75, †2019) konnte in der allerersten „IBES“Staffel die Dschungelkrone für sich behaupten. Lucas hat also große Fußstapfen zu füllen.

Extreme Dschungel-Bedingungen schüchtern Gigi Birofio ein

Gigi Birofio wiederum scheint sich schon jetzt zu langweilen. Die Quarantäne sei eine furchtbar öde Zeit, klagte der gelernte Industrieelektriker in seiner Instagram-Story. Seine Zeit vertreibe er sich mit Essen, Zocken und Telefonieren. Umso erleichterter wird der „Prominent getrennt“-Kandidat wohl sein, dass er sein Hotelzimmer endlich wieder verlassen darf.

Ob Gigi im Dschungel ebenfalls die Decke auf dem Kopf fallen wird? Bekanntlich haben die Camp-Bewohner immer wieder mit Lagerkoller zu kämpfen. Dazu kommen widrige Bedingungen wie eine karge Diät aus Reis und Bohnen. Selbst der TV-Casanova hat großen Respekt vor der Herausforderung. „Es gibt kein Essen, keine Zigaretten, keine Hygiene, man ist gestresst und muss sich den Hintern mit Blättern abputzen“, sagte er kürzlich im RTL-Interview. In so einer Ausnahmesituation habe sogar Gigi „gar keinen Kopf für Frauen.“