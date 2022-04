„Unschuldsvermutung“: Gil Ofarim bleibt trotz Anklage Teil von „Die Passion“ bei RTL

Noch ist seine Schuld nicht bewiesen! Gil Ofarim darf trotz seiner Rechtsstreitigkeiten beim RTL-Musik-Event „Die Passion“ auftreten. © Caroline SeidSeidel-Dißmannel

Essen – Pünktlich zum Osterfest inszeniert der Sender RTL die Leidensgeschichte Jesu auf moderne Weise für das deutsche TV-Publikum. Star-Moderator Thomas Gottschalk (71) übernimmt die Erzählung des Musik-Events, außerdem sind hochkarätige Darsteller wie Alexander Klaws (38) und Martin Semmelrogge (66) mit von der Partie. Auch Gil Ofarim (39) wurde vor einiger Zeit für „Die Passion“ angekündigt. Aufgrund der Anklage, die im März durch die Staatsanwaltschaft Leipzig gegen den Sänger erhoben wurde, war jedoch kurzzeitig nicht klar, ob Ofarim wirklich in der Live-Show auftreten wird. Jetzt bestätigt RTL jedoch, dass es trotz des Rechtsstreits keine Änderungen mehr in der Besetzung von „Die Passion“ geben wird.

Gil Ofarim hatte im Oktober 2021 in einem Instagram-Video behauptet, von einem Angestellten des Leipziger Hotels „Westin“ antisemitisch beleidigt worden zu sein. Durch Videoaufnahmen soll jetzt allerdings festgestellt worden sein, dass die von dem Musiker getroffenen Aussagen so nicht stimmen können. Der „Ein Teil von mir“-Interpret muss sich daher demnächst möglicherweise wegen falscher Verdächtigung und Verleumdung vor Gericht verantworten. Das Landgericht Leipzig prüft derzeit, ob die Anklage gegen Ofarim zugelassen wird.

Bis das Gericht ein Urteil in der Sache fällt, gilt für Gil Ofarim die Unschuldsvermutung

Auf seinem Online-Portal gab RTL jetzt bekannt, dass Gil Ofarim trotz der gegen ihn erhobenen Anklage weiterhin bei „Die Passion“ zu sehen sein wird. Wie der Sender in seinem Beitrag erklärt, gilt für den ehemaligen Teenie-Star wie für jeden anderen Bürger auch zunächst einmal die Unschuldsvermutung. Bevor ein rechtskräftiges Urteil gesprochen ist, sollten sich die TV-Zuschauer des Oster-Events mit Schuldzuweisungen demnach zurückhalten. Ofarim wird bei „Die Passion“ als Jünger in einigen Einspielfilmen zu sehen sein.

Das Fernsehspektakel erzählt die letzten Tage vor der Kreuzigung und Auferstehung Jesu, an die Christen weltweit jährlich während der Osterfeiertage erinnern. Die aufwändige Inszenierung wird am heutigen Mittwochabend (13. April) ab 20:15 Uhr auf RTL live vom Burgplatz in Essen übertragen.