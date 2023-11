Der Schwabe versteht kein Schwäbisch: Andrea Berg verwirrt Giovanni Zarrella

Von: Lukas Einkammerer

Bei der „Giovanni Zarrella Show“ erzählt Andrea Berg von ihrem schwäbischen Weihnachtsessen. Doch Giovanni, der selbst Schwabe ist, ist sichtlich verwirrt.

Berlin – Weihnachten steht vor der Tür. Zumindest dürfte es sich für viele Zuschauer der „Giovanni Zarrella Show“ am Samstagabend (18. November) so angefühlt haben, als Andrea Berg (57) ein Stück aus ihrem neuen Festtagsalbum zum Besten gab. Beim anschließenden Plausch mit der Schlagerikone kam Giovanni Zarrella (46) allerdings in Straucheln – denn das Berg'sche Heiligabendmenü sorgt bei ihm für ziemliche Verwirrung.

Er kennt „Göckele“ nicht: Giovanni Zarrella versteht schwäbisches Wort von Andrea Berg nicht

Wie Andrea Berg nach ihrer Performance stolz erzählt, sitzen ihre Liebsten und sie an Weihnachten stets in einer großen Runde beisammen und essen „Göckele“ – ein Gericht, von dem Giovanni Zarrella scheinbar noch nie gehört hat. „Jetzt muss ich nur fragen, was sind Göckele?“, richtet er sich an seine Gesprächspartnerin, die aufklärt: „Göckele sind Hähnchen im Schwabenländle.“

Was diese Situation so lustig macht: Giovanni Zarrella ist selbst Schwabe – ist bei seinem eigenen Dialekt aber scheinbar etwas durcheinander gekommen. „Das müsstest du doch wissen“, erklärt Andrea Berg dem Moderator, dem dann endlich ein Licht aufzugehen scheint.

Mit ihrem Weihnachtsessen sorgt Andrea Berg bei Giovanni Zarrella für Verwirrung. © Screenshot/ZDF/Die Giovanni Zarrella Show/Folge vom 18. November 2023 (Fotomontage)

