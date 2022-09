Giovanni Zarrellas Frau Jana Ina wird neue Jurorin bei Vox-Show um 20.15 Uhr

Jana Ina ist die neue Jurorin bei „Grill den Henssler“ und ersetzt damit Mirja Boes. Ab Herbst wird sie neben Reiner Calmund und Christian Rach das selbst gekochte Essen der Kandidaten beurteilen. „Ich bin bereit“, lässt sie ihre Instagram-Fans wissen.

Magdeburg - Nach dem tränenreichen Abschied von Mirja Boes am Sonntag, haben „Grill den Henssler“-Fans nun wieder Anlass zum Feiern. Denn jetzt steht die neue Jurorin der beliebten Kochshow fest. Ab Herbst nimmt Jana-Ina, Ehefrau von Schlager-Star Giovanni Zarrella, auf dem freien Jury-Platz neben Reiner Calmund und Christian Rach Platz.

„Ich bin die Neue in der Jury von ‚Grill den Henssler‘ und ich freue mich so sehr darauf“, strahlt Jana Ina in ihrer neusten Instagram-Story. „Für mich ist es eine große Ehre, den Platz von Mirja Boes übernehmen zu dürfen, an der Seite von so tollen Kollegen sitzen zu dürfen, bei so einer tollen Sendung mitmachen zu dürfen“, schwärmt sie.

Die Leidenschaft fürs Kochen liegt wohl in der Familie. Die Rezeptvideos von Schwager Stefano Zarrella sind im Netz total beliebt und auch Jana Ina selbst hat vor kurzem ihr erstes Kochbuch veröffentlicht - gemeinsam mit niemand anderen als Starkoch Johann Lafer.

Nach 60 Sendungen: Darum verlässt Mirja Boes „Grill den Henssler“ Mirja Boes war ein echter Fan-Liebling und verlieh der Jury neben Reiner Calmund und Christian Rach eine gewisse Prise gute Laune. Nach 60 Sendungen „Grill den Henssler“ ist jetzt aber Schluss. Der Grund: Sie möchte sich auf ihre Live-Auftritte konzentrieren. „Ich habe durch Corona so viele Tour-Termine von mir wegschieben müssen. Und das Problem ist: Ich bin sehr satt schon, ich habe sehr viel gegessen. Ich muss jetzt wieder raus auf die Bühne!“, verrät sie am Sonntag.

Zuerst Kandidatin, jetzt selbst Jurorin: Jana Ina ab Herbst bei „Grill den Henssler“

Außerdem war Jana Ina schon mehrere Male selbst Kandidatin bei „Grill den Henssler“. „Ich war selber schon Kandidatin dort, ich weiß, was das für eine Sendung ist. Ich freue mich sehr auf die Zeit, die auf mich zukommt. Ich bin bereit“, so die Ehefrau von Giovanni Zarrella, einer der größten deutschen Schlagersänger aller Zeiten. Lange müssen Fans nicht auf ihr Jury-Debüt warten, schon im Herbst wird Jana Ina in fünf brandneuen Folgen der VOX-Kochshow zu sehen sein.

Noch mehr gute Nachrichten aus dem Hause Zarrella: Nach 7 Monaten TV-Pause ist jetzt endlich der Ort und das Datum für fünfte Giovanni Zarrella Show bekannt.