Giovanni Zarrella klettert mit seiner Compilation-CD auf Platz 1 der Charts

Teilen

Giovanni Zarrella klettert mit Compilation-CD an der Chartspitze © dpa Pool | Georg Wendt

Er ist derzeit einfach nicht zu bremsen! Giovanni Zarrella erobert mit seiner neuen Compilation-CD die Charts.

Berlin – Die „Giovanni Zarrella Show“ ist seit einiger Zeit ein absolutes Muss für Schlager-Fans. Moderator Giovanni Zarrella (44) beweist mit dem nach ihm benannten TV-Format, dass er nicht nur das Zeug zum Popstar hat, sondern auch als Gastgeber und Interviewpartner glänzen kann. Mit der neuen Compilation-CD zur „Giovanni Zarrella Show“ hat der Showmaster erneut ins Schwarze getroffen. Das Album kletterte in den Charts schon jetzt auf Platz 1.

In der Vergangenheit schaffte das auch schon Zarrellas Schlager-Kollege Florian Silbereisen (40). Ob dem Italiener also eine ähnlich steile Karriere wie dem derzeitigen DSDS-Chefjuror bevorsteht? Zumindest führt das Best-of der „Giovanni Zarrella Show“ derzeit die Hitparade der deutschen Compilation-Alben an. Für die einzelnen Künstler auf der Zusammenstellung gab es laut „Schlagerprofis“ allerdings keine Verbesserungen in den Charts.

Die Compilation-CD der „Giovanni Zarrella Show“ kann mit einigen großen Namen aufwarten

Die vertretenen Künstler auf der Compilation-CD der „Giovanni Zarrella Show“ können sich sehen lassen. Auf dem Album finden sich Musikerinnen und Musiker, die 2021 und 2022 in der TV-Sendung auf der Bühne standen. Und das liest sich wie ein Who-is-who der deutschsprachigen Schlagerbranche. Unter anderem Ben Zucker (38), Roland Kaiser (69), Maite Kelly (42), Kerstin Ott (40), Matthias Reim (64) und Max Giesinger (33) sind auf der „Giovanni Zarrella Show“-Compilation vertreten.

Zuletzt wurde am 9. April eine neue Folge der Schlager-Gala im ZDF präsentiert. Im Nachhinein waren die Kritiken zur Sendung überwiegend positiv, auch die Einschaltquoten spiegelten wider, dass das TV-Format beim deutschen Fernsehpublikum gut ankam. Zu Gast waren bei der letzten Ausgabe der „Giovanni Zarrella Show“ unter anderem Andrea Berg (56), Marianne Rosenberg (67) und Pietro Lombardi (29).