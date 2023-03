Howard Carpendale, Ben Zucker: Erste Gäste der Giovanni Zarrella Show bekannt

Das Rätselraten hat ein Ende: Die ersten Gäste der „Giovanni Zarrella Show“ stehen fest. Unter ihnen befinden sich viele bekannte Schlagerstars.

Am 22. April ist es wieder so weit: Die „Giovanni Zarrella Show“ geht in die nächste Runde. Nachdem der Moderator (45) seine ZDF-Sendung bereits vor einigen Wochen präsentiert hatte, meldet er sich mit einer weiteren Ausgabe im TV zurück. Die Zuschauer erwartet wieder ein dreistündiges Programm, gefüllt mit toller Musik und Star-Gästen. Das Konzept der Live-Show sieht vor, dass eine breite Palette an Künstlern wie Schlagerstars, Popsänger und internationale Musiker auftreten. Neben alten Hasen bekommen auch Newcomer die Gelegenheit, sich auf der Bühne zu beweisen. Langweilig wird es also nie, wenn Giovanni Zarrella zu seiner Sendung lädt.

Mittlerweile ist auch bekannt, welche Gäste der Entertainer im April in Berlin begrüßen wird. Dazu gehört unter anderem Musik-Ikone Howard Carpendale (77). Daneben treten außerdem die Schlager-Stars Ben Zucker (39) und Sonia Liebing (33) auf. Superstar Vanessa Mai (30) beehrt die Show nach ihrem grandiosen Wolkenfrei-Comeback im Februar erneut mit einem Besuch.

Am 22. April: Nicht nur Schlagerstars besuchen Giovanni Zarrella

Die Fans dürfen sich zudem auf einen gemeinsamen Auftritt von Ilse DeLange (45) mit dem Country-Rock-Duo The BossHoss freuen. Zusammen mit der Band wird die niederländische Sängerin den Titel „You“ performen. Auch die Shanty-Rock-Band Santiano sowie Popstar Wincent Weiss werden ihre neuen Songs vorstellen.

Als internationalen Stargast hat Giovanni Zarrella den kanadischen Sänger Marc Martel (46) eingeladen. Der Musiker wurde berühmt, nachdem er 2019 für den preisgekrönten Film „Bohemian Rhapsody“ die Stimme von Freddie Mercury imitierte. Seitdem ist er ein gefragter Interpret für Queen-Tribute. Auch Gastgeber Giovanni Zarrella sorgt für musikalische Unterhaltung und tritt mit seiner Live-Band auf. Weitere Gäste werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. Es wird aber vermutet, dass auch Schlagerstar Maite Kelly (43) mit von der Partie sein wird.