Premiere in der „Giovanni Zarrella Show“: Marie Reim stellt neue Single vor

Teilen

2021 war Marie Reim schon einmal zu Gast in der „Giovanni Zarrella Show“ © IMAGO / HOFER

Schlagersängerin Marie Reim ist zu Gast in der „Giovanni Zarrella Show“ und performt dort zum ersten Mal ihre Single „Heute Nacht noch nicht“.

Die „Giovanni Zarrella Show“ ist zurück und wird am 22. April ausgestrahlt. Im September 2022 startete Gastgeber Giovanni Zarrella (45) im ZDF mit seiner eigenen Sendung durch. Nun ist ein neuer Termin bekannt und das Format wird am Samstag live aus Berlin übertragen. Der Moderator hat in seine Show wieder einige spannende Musiker eingeladen. Zu den Gästen gehören unter anderem Maite Kelly, Vanessa Mai, Ben Zucker, Howard Carpendale und Marie Reim.

Die Fans freuen sich insbesondere auf Schlagersängerin Marie Reim (22). Sie kommt gebürtig aus Köln und ist die Tochter der Schlagersänger Matthias Reim und Michelle. Marie hatte im Jahr 2012 ihren ersten TV-Auftritt in Florian Silbereisens Sendung „Das Herbstfest der Überraschungen“. Dort sang sie ihren Song „Gib nicht auf“. Seitdem steht die 22-Jährige in der Öffentlichkeit und brachte einige Songs heraus. Erst im August 2022 veröffentlichte die Musikerin ihr zweites Album „Bist du bereit?“. Dieses erreichte Platz 23 in den Albumcharts und blieb dort für eine Woche.

Marie Reims neue Single handelt von ihrem eigenen Leben

Die Sängerin performt nun in der „Giovanni Zarrella Show“ zu ihrer neuen Single „Heute Nacht noch nicht“. Das Lied schrieb die Nachwuchskünstlerin zusammen mit Daniel Sommer, Sebastian Wurth und Toni Hauschild. Die Singleauskopplung hat autobiografische Züge und handelt von der Liebe und Angst, verletzt zu werden. Das passende Musikvideo wird am 22 April veröffentlicht. Die Fans sind bereits gespannt auf den ersten Live-Auftritt mit der neuen Single.