„So eine große Last“: Beatrice Egli muss nach Auftritt in „Giovanni Zarrella Show“ weinen

Von: Jonas Erbas

Zehn lange Jahre setzte Beatrice Egli auf das Können ihres Teams, doch 2022 folgte die Trennung – ein Kapitel, das sie in ihrer Single „Neuanfang“ verarbeitet. Diese präsentierte sie in der „Giovanni Zarrella Show“ und konnte nach ihrem Auftritt kaum an sich halten.

Offenburg – Genau zehn Jahre ist her, da gewann eine junge Schweizerin die 10. Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“. Ihr Name: Beatrice Egli (34). Nur wenigen Castingshow-Gewinnern glückte im Anschluss eine derart erfolgreiche Karriere wie der Schlagersängerin („Mein Herz“, „Bunt“). Die geht seit 2022 trotz des jahrelangen Erfolgs neue Wege – eine Entscheidung, welche die 34-Jährige noch immer zutiefst bewegt, wie sie in der „Giovanni Zarrella Show“ am Samstagabend (25. Februar) unter Beweis stellte.

Schlagerstar Beatrice Egli geht neue Wege – bei Giovanni Zarrella wird sie plötzlich emotional

Mit ihrer Platte „Alles was du brauchst“ fuhr Beatrice Egli 2021 ihr erstes Nummer-eins-Album in Deutschland überhaupt ein. Trotzdem kehrte sie nur ein Jahr später ihrem Stamm-Label Universal den Rücken, unterschrieb bei Sony und ging damit zur direkten Konkurrenz. Passend dazu trägt ihre neue Single den Titel „Neuanfang“ – und dieser geht dem Schlagerstar so richtig ans Herz. Denn während die 34-Jährige in Offenburg die Nummer noch souverän performte, kullerten wenig später die ersten Tränen.

Emotionale Szenen in der „Giovanni Zarrella Show“: Nach ihrem Auftritt zeigte sich Beatrice Egli zutiefst gerührt, schien von ihren Gefühlen regelrecht übermannt (Fotomontage) © Screenshot/Instagram/Die Giovanni Zarrella Show

Das Gefühlschaos entging natürlich auch Moderator Giovanni Zarrella (44) nicht: „Emotional wieder, ne?“, entgegnete der Deutsch-Italiener seinem Gast, als er die schluchzende Schweizerin an der Bühne abholte. Die erklärte ihre Reaktion sogleich: „Es tut mir leid, es fällt gerade so eine große Last von mir.“ Auf dem Sofa öffnete sich Beatrice Egli dem Gastgeber dann und ging ins Detail: „Ich habe sehr viel verändert nach zehn Jahren: Ich habe einen kompletten Neuanfang gestartet, mit einem neuen Team. Das ist sehr emotional, weil zu einem Neuanfang gehört auch ein Abschluss – ein Abschluss mit Menschen, die mich da hingebracht haben, wo ich heute stehe.“

„Die Giovanni Zarrella Show“ geht in Runde 6 – wer war dabei? Am 25. Februar stand bereits die sechste Ausgabe der „Giovanni Zarrella Show“ statt. Auch in Offenburg setzte man erneut auf eine mit Stars gespickte Gästeliste mit Roland Kaiser, Andrea Berg, Mark Keller & Aaron Keller, Pur, Namika & Zaz, Semino Rossi, Nino de Angelo, Wolkenfrei, Ute Freudenberg, Luca Hänni, Beatrice Egli, Florian Künstler, Julia Lindholm, Max Giesinger & Michael Schulte, Jenny Jürgens & John Jürgens, Tim Bendzko, Maite Kelly und Adam Lambert. Die nächste Sendung läuft am 22. April und wird in Berlin aufgezeichnet.

Giovanni Zarrella sichert Beatrice Egli ewige Unterstützung zu – Schlagersängerin begeht „Neuanfang“

Dass sie in der „Giovanni Zarrella Show“ ihre Single „Neuanfang“ präsentieren durfte, bedeutete Beatrice Egli viel, wie an ihren offenen Worten deutlich zu erkennen war: „Für viele ist es ein Song, für mich ist es gerade das Leben“, so die DSDS-Gewinnerin von 2013, die die Gelegenheit nutzt, um sich sowohl bei ihrem ehemaligen Team als auch ihren Fans zu bedanken: „Ihr seid der Grund, warum ich alles machen darf“, zeigte sie sich zutiefst berührt.

Tröstende und aufmunternde Worte gab es anschließend von Giovanni Zarrella höchstpersönlich: Der ehemalige Bro‘Sis-Sänger sicherte seiner Kollegin per „Fingerschwur“, seine ewige Unterstützung zu: „Versprochen, dass wir dich nicht im Stich lassen – wir gehen mit dir mit!“ Worte, die der 34-Jährigen beinahe noch einmal Tränen in die Augen getrieben hätten. Weniger verständnisvoll zeigten sich einige Zuschauer des Abends: Das Outfit, welches Andrea Berg (57) bei Giovanni Zarrella trug, sorgte im Netz für harte Kritik. Verwendete Quellen: „Die Giovanni Zarrella Show“ (ZDF; Ausgabe vom 25. Februar 2023), instagram.com/beatrice_egli_offiziell