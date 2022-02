Vor Giovanni-Zarrella-Show: Howard Carpendale fühlt sich plötzlich „fast wie 25“

Teilen

Vor der „Giovanni Zarrella Show“ im ZDF ist Howard Carpendale nervös: Es gibt eine TV-Premiere. (Archivbild) © Joachim Sielski/ Imago

Bei der dritten „Giovanni Zarrella Show“ wird es eine TV-Premiere geben: Howard Carpendale und Giovanni Zarrella singen ein Duett.

Halle (Saale) - „Die Giovanni Zarrella Show“ im ZDF geht am Samstag (12. Februar) in die dritte Runde. Ab 20.15 leitet Giovanni Zarrella durch den Schlager-Abend mit Gästen wie Wincent Weiss und Nino de Angelo. Auch Schlager-Urgestein Howard Carpendale ist mit dabei, wie Zarrella bekannt gab. Doch der Italiener moderiert nicht nur: Er wird auch selbst in der Show singen und performen - unter anderem mit Carpendale.

TV-Premiere bei „Giovanni Zarella Show“: Duett von Howard Carpendale und Giovanni Zarrella

2001 veröffentlichte Howard Carpendale erstmals seinen Song „Ruf mich an“. Zwanzig Jahre später gibt es nun eine Neuauflage: Im vergangenen Jahr nahm Carpendale gemeinsam mit Zarrella ein Duett auf. Wenige Tage vor der Giovanni Zarella Show wurde nun das Musikvideo veröffentlicht. In der Schlager-Show des Italieners gibt es nun die TV-Premiere: Carpendale und Zarrella werden das Lied erstmals live singen.

Auf Instagram teilten die Künstler mit, dass sie bei der Schlager-Show gemeinsam auftreten werden. In seiner Instagram-

Story zeigte sich Howard Carpendale etwas nervös: „Wir haben gerade geprobt. Unglaublich. Ich fühle mich fast wie 25.“ Auch Zarrella ist voller Vorfreude auf den Auftritt.

Giovanni Zarrella im Duett mit Howard Carpendale - „Wie verrückt ist das?“

Für den 43-Jährigen geht damit ein Traum in Erfüllung. „Das hast du einen Traum-Duett-Partner mit einem Traum-Song“, erzählt er auf Instagram. Besonders glücklich ist er über die Aufnahme mit einem Symphonieorchester. „Das ich das machen darf mit Howard Carpendale - Leute, wie verrückt ist das?“

Am Freitag (11. Februar) lief die Generalprobe für das Duett. Gastgeber Giovanni nahm seine Follower auf Instagram bereits mit hinter die Kulissen: Die Generalprobe für die ZDF-Show dauerte bis 2 Uhr Nachts, wie er in seiner Story erzählt. Doch dabei lief bisher nicht alles glatt: Durch die intensiven Vorbereitungen erlitt der Musiker starke Schmerzen und musste behandelt werden. (sf)