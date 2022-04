Giovanni Zarrella verrät immer mehr Gäste für seine Show: No Angels, Andrea Berg und Michael Bublé

Von: Jonas Erbas

In der „Giovanni Zarrella Show“ darf der Schlagerstar unter anderem die No Angels und Popstar Michael Bublé begrüßen (Fotomontage) © Jörg Carstensen/Georg Wendt/Caroline Seidel/dpa

Am Samstagabend (9. April) lädt Giovanni Zarrella wieder in seine beliebte Samstagabendshow: Der Schlagerstar begrüßt erneut eine Reihe prominenter Gäste. Auch die No Angels sind geladen – und werden erstmals seit ihrer Reunion wieder zu fünft auf der Bühne stehen!

Berlin - „Die Giovanni Zarrella Show“ geht in die nächste Runde: Am Samstagabend (9. April) darf der Schlagerstar im Berliner Velodrom bereits die vierte Ausgabe seines Quotenrenners moderieren. Damit die ZDF-Zuschauer auf ihre Kosten kommen, hat man in Sachen Gästeliste nun noch einmal ordentlich nachgelegt.

„Die Giovanni Zarrella Show“ geht in die vierte Runde – Schlagerstar bestätigt No-Angels-Auftritt

Giovanni Zarrella fährt für seine Samstagabendshow das volle Programm auf! Die Gästeliste strotzt regelrecht vor berühmten Namen: Andrea Berg, Beatrice Egli, Roland Kaiser, Andreas Gabalier, Maite Kelly, Kerstin Ott, Marianne Rosenberg, Semino Rossi, Howard Carpendale, Bernhard Brink, Ramon Roselly, Mike Leon Grosch, Rolf Zuckowski, Ronja Forcher, Pietro Lombardi, Sasha, David Garrett, Michael Bublé, George Ezra und Knappe werden voraussichtlich allesamt in Berlin mit dabei sein.

Nun, kurz vor der Aufzeichnung, gab das „Die Giovanni Zarrella Show“-Team einen weiteren Act bekannt: die No Angels! Die Girlgroup um Nadja Benaissa, Lucy Diakovska, Sandy Mölling und Jessica Wahls wird an dem Abend für eine ganz besondere Überraschung sorgen und erstmals seit ihrer Reunion zu fünft auftreten. Um wen es sich bei dem fünften Mitglied handelt, ist noch nicht bekannt.

Giovanni Zarrella lädt zu ZDF-Samstagabendshow – Schlagerstars präsentieren neue Songs

Wie das ZDF angekündigt hat, sollen bei Giovanni Zarrella auch zahlreiche exklusive Song-Premieren stattfinden: Andrea Berg, Kerstin Ott, Andreas Gabalier, Beatrice Egli, Marianne Rosenberg, Ramon Roselly, Semino Rossi, Roland Kaiser und Maite Kelly sollen allesamt neues Live-Material präsentieren, heißt es in einer Ankündigung.

Auch Giovanni Zarrella freut sich bereits tierisch auf den Samstagabend. Seine Schwägerin, die „Germany‘s Next Topmodel“-Teilnehmerin Romina, erlaubte sich indes jüngst einen groben Schnitzer: Bei einem gemeinsamen Familienabend schrieb sie den Vornamen des Schlagerstars mit J. Verwendete Quellen: instagram.com/diegiovannizarrellashow, zdf.de