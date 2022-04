Gitte Haenning und Peter Kraus: Schlagerstars bei „Wer weiß denn sowas“ am 6. April

Gitte Haenning und Peter Kraus treten bei „Wer weiß denn sowas“ an (Fotomontage) © ARD/Morris Mac Matzen

Können diese beiden bei „Wer weiß denn sowas“ punkten? Kai Pflaume begrüßt im April die zwei Schlagerstars Gitte Haenning und Peter Kraus bei sich in der Sendung.

Hamburg – Die heutige (6. April) Ausgabe von „Wer weiß denn sowas“ ist ein Muss für jeden Schlagerfan, denn in seiner Ratesendung begrüßt Moderator Kai Pflaume (54) zwei absolute Legenden der deutschsprachigen Entertainment-Branche: Gitte Haenning (75) und Peter Kraus (83) werden in der Quiz-Show ihr Allgemeinwissen unter Beweis stellen. Mit von der Partie sind natürlich auch die beiden Stammgäste Bernhard Hoëcker (52) und Elton (51), die jeweils im Team mit einem Promi antreten. Wie werden sich die beiden Musiker schlagen?

Sowohl Peter Kraus als auch Gitte Haenning stehen seit Jahrzehnten als Schlagerkünstler auf der Bühne. Bereits in den Sechzigern verdrehte der österreichische Rock-‘n‘-Roller Teenies scharenweise den Kopf. Hits wie „Mit siebzehn“ und „Sugar Baby“ kamen beim Publikum gut an und legten den Grundstein für eine Karriere als Sänger und Schauspieler. Gitte Haennings bekanntester Song ist zweifelsohne „Ich will ‘nen Cowboy als Mann“, der noch heute regelmäßig im TV zu hören ist. Heute singt sie nicht nur Schlager, sondern auch Pop, Jazz, Musical oder Volkslieder aus ihrer Heimat Dänemark.

Gitte Haenning und Peter Kraus kennen sich nicht nur in der Welt des Schlagers aus

Peter Kraus steht seiner Kollegin Gitte Haenning in Sachen Vielseitigkeit in nichts nach. Der als „österreichischer Elvis“ bekannt gewordene Sänger brachte vor kurzem sein Album „Idole“ auf den Markt, auf dem er auch in andere musikalische Genres eintaucht. Ihr breit gefächertes Interesse und einige Jahrzehnte Erfahrung im Showgeschäft könnte das Musiker-Duo zu hervorragenden Kandidaten bei „Wer weiß denn sowas“ machen.

In der ARD-Sendung sind regelmäßig große Namen aus der Welt des Schlagers zu Gast. In der Vergangenheit begrüßte Kai Pflaume unter anderem Thomas Anders (59), Nino de Angelo (58), Ross Antony (47) und Andy Borg (61) bei „Wer weiß denn sowas“. Aber auch bekannte Schauspieler wie Moritz Bleibtreu (50) oder Veronica Ferres (56) rätselten bereits an der Seite von Bernhard Hoëcker und Elton.