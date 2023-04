Dilemma beim „Bachelor“: David Jackson ist in zwei Frauen gleichzeitig verliebt

Es ist ein altbekanntes Problem bei „Der Bachelor“: Rosenkavalier David Jackson weiß nicht, für welche Frau er sich entscheiden soll.

Mexiko – Der diesjährige Bachelor David Jackson (32) steht vor einem ziemlich großen Dilemma. Kurz vorm Finale der beliebten RTL-Kuppelshow weiß der Rosenkavalier der aktuellen Staffel einfach nicht, für welche Frau er sich entscheiden soll. Was wohl für viele Männer ein echtes Luxusproblem wäre, bereitet David derweil großes Kopfzerbrechen. Insbesondere zwei Kandidatinnen haben es dem Junggesellen angetan. Mithilfe sogenannter „Dreamdates“ wollte der gelernte Versicherungskaufmann deshalb herausfinden, welche Teilnehmerin die letzte Rose verdient hat.

Insgesamt vier Frauen hat David Jackson derzeit noch zur Auswahl: Lisa, Chiara, Jetty und Angelina. Um jede der Teilnehmerinnen noch einmal auf Herz und Nieren zu prüfen, plante das Model einzelne Rendezvous mit den jeweiligen Herzensdamen. Doch auch nach den Dreamdates hat David noch keine Entscheidung treffen können. „Ich weiß nicht weiter. Ich weiß nicht, wie ich entscheide“, erklärt er in der RTL-Sendung verzweifelt.

Insbesondere Lisa und Angelina haben es „Bachelor“ David Jackson angetan

Für wen wird der diesjährige „Bachelor“ sich am Ende entscheiden? Nach der letzten Folge des Reality-Formats sieht es ganz danach aus, als würden die Kandidatinnen Lisa und Angelina am Ende um das Herz des Rosenkavaliers kämpfen müssen. Denn offenbar haben beide Frauen bei David Jackson die „Schmetterlinge im Bauch“ ausgelöst, die sich der Single-Mann vor seiner Teilnahme an der Kuppelshow so sehr gewünscht hatte.

„Ich würde schon sagen, dass ich sehr starke Gefühle hab für Angelina und dass es mehr ist, als Schmetterlinge im Bauch und dass ich vielleicht verknallt bin – so ein bisschen“, resümierte David nach seinem Einzeltreffen mit Angelina. Doch auch das Date mit Lisa hat bleibenden Eindruck hinterlassen: „Lisa gegenüber habe ich auf jeden Fall mehr als Schmetterlinge im Bauch. Man ist schon so ein bisschen verschossen.“ Ob er nochmal an „Der Bachelor“ teilnehmen würde? Da scheint sich der 32-Jährige gerade nicht so sicher: „Ich realisiere das jetzt gerade, wie verrückt das eigentlich ist. Ich würde es keinem empfehlen.“