„Wie ein Autounfall“: Eröffnung des Deutschen Fernsehpreises von Zuschauern gnadenlos zerrissen

Von: Elena Rothammer

Im ZDF wurde am Donnerstagabend der Deutsche Fernsehpreis verliehen. Zum Start der Veranstaltung schmetterten einige Promis eine Version des Hits „Celebration“. Den Geschmack der Menschen vor dem Bildschirm traf das allerdings gar nicht.

Köln – Am Donnerstag (28. September) war es wieder so weit und die TV-Welt versammelte sich, um die Besten unter ihnen mit dem Deutschen Filmpreis zu ehren. Übertragen wurde das Spektakel live zur Primetime im ZDF. Zur Eröffnung hatten sich die Verantwortlichen etwas Besonderes überlegt – doch die erhoffte Begeisterung bei den Zuschauern blieb definitiv aus.

Gesangseinlage: Tom Beck und Anna Ermakova eröffnen mit Promi-Kollegen den Deutschen Fernsehpreis

Während sich Barbara Schöneberger (49) heimlich vom Deutschen Fernsehpreis verabschiedet hatte, erschienen zahlreiche andere TV-Persönlichkeiten am Donnerstagabend zu der Veranstaltung in Köln, um unter anderem zu bezeugen, wie Michael Bully Herbig (55) seinen Ehrenpreis überreicht bekam. Das Opening hingegen fand bei den Zuschauern keinen Anklang.

Schauspieler Tom Beck (45), „Let‘s Dance“-Siegerin Anna Ermakova (23), die „The Voice Kids“-Gewinnerin Emma (25) und TV-Koch Nelson Müller (44) gaben eine „Deutscher Fernsehpreis“-Version von „Celebration“ zu Besten, um die Veranstaltung zu eröffnen. Der Text wurde an das Publikum und die Nominierten angepasst. Doch während die vier mit Tänzern und viel Getöse performten, waren im Publikum bereits einige skeptische Blicke zu erkennen. Und auch vor den Bildschirmen herrschte Entsetzen.

Deutscher Fernsehpreis 2023 – die wichtigsten Preise im Überblick Ehrenpreis der Stifter: Michael „Bully“ Herbig (55)

- Beste Schauspielerin: Jella Haase

- Bester Schauspieler: Philip Froissant (29)

- Beste Moderation: Barbara Schöneberger (49)

- Beste Comedy-Serie: „King of Stonks“

- Beste Comedy Late Night: „TV Total“

- Beste Unterhaltung Reality: „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“

- Bester Mehrteiler: „Der Schwarm“

- Beste Doku-Serie: „The World’s Most Dangerous Show“

- Beste Sportsendung: „FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft Katar 2022“

- Bestes Factual Entertainment: „Zum Schwarzwälder Hirsch“

„Fiebertraum“: Zuschauer entsetzt wegen Opening beim Deutschen Fernsehpreis

Auf X, ehemals Twitter, wurde das Opening rege diskutiert. „Habe gerade versehentlich den Deutschen Fernsehpreis eingeschaltet. Was zur Hölle ist das denn bitte für eine absolute Cringe-Eröffnung? Wie ein Autounfall. Man will nicht hinschauen, aber man kann auch nicht wegschauen“, schrieb ein User und teilte damit seine ungeschönte Meinung. Diverse andere schlossen sich an: „Das war ja mal gar nicht so gut“, „Was ist das denn wieder für‘n Fiebertraum“ und „Ach du Sch….. das geht ja schon richtig cringe los“, kommentierten sie die Performance.

Im ZDF wurde am Donnerstagabend der Deutsche Fernsehpreis übertragen.Tom Beck, Anna Ermakova, „The Voice Kids“-Gewinnerin Emma und TV-Koch Nelson Müller schmetterten zum Start eine Version des Songs „Celebration“. Das kam allerdings gar nicht gut an. © Screenshot / ZDF / Deutscher Fernsehpreis & Screenshot / ZDF / Deutscher Fernsehpreis

Besonders überraschend an dem Auftritt war auch, dass Anna Ermakova auf Deutsch sang. Die Tochter von Boris Becker (55) lebt in London und hatte bei „Let‘s Dance“ immer wieder Schwierigkeiten mit der Sprache. Allerdings deutete Anna Ermakova bereits an, womöglich bald nach Deutschland ziehen zu wollen. Verwendete Quellen: ZDF; Twitter.com