GNTM-Couch-Ticker: „Heute wackelten ganz schön viele Meeedchen“

München - Es gab Tränen, es gab kurze Haare und beim Entscheidungswalk gab es heute sechs „Wacklerinnen“ - wer musste GNTM in der vierten Folge verlassen? In unserem Couch-Ticker erfahren Sie es.

Mädels, holt den alkoholfreien Sekt und die kalorienreduzierten Chips raus: Heute ist Umstyling-Tag bei GNTM.

Wir meinen natürlich: Nehmt den gescheiten Sekt und die Chips mit Käse und Zwiebeln. Und jede Menge Schokolade.

Die angehenden Models haben ihr Kreuzfahrtschiff verlassen und sind jetzt in Los Angeles.

Drei Meeedchen mussten heute gehen: Deborah, Aissatou und Helena - Letztere ging freiwillig beim Umstyling.

>>> TICKER ZUM NACHLESEN <<<

+++ Mit der Vorfreude aufs Rum-Bitchen verabschieden wir uns aus unserem GNTM-Couch-Ticker und schlagen Carina außerdem gleich mal als Kandidatin fürs Dschungelcamp 2018 vor!

+++ Nächste Woche fängt das „Rum-Bitchen“ an, kündigt Leticia an. Haben wir schon erwähnt, dass wir sie sau-cool finden? Sie hat die besten Kommentare auf Lager.

+++ Melina ist auch nochmal weiter - Glück gehabt. Lynn darf auch bleiben, das heißt, Deborah ist raus bei GNTM. Zeit für Tränen.

+++ Julia ist als erste weiter - und das, obwohl sie doch so ruhig ist und so wenig sagt. Im GNTM-Universum der Meeedchen herrscht Ratlosigkeit. Auch Neele ist weiter, ebenso wie Sabine. Drei Meeedchen sind noch übrig.

+++ Weeeeeeeeerbung.

Gleich mal den Rosé-Volum'-Express-Mascara-Colossal-Colour-Sensational-Nude-Lippenstift-725-Alizing-Taupe-Maybelline-Look ausprobieren #GNTM — anredo (@anredo) 2. März 2017

+++ „Heute wackeln schon wieder ganz schön viele Meeeedchen beim Entscheidungswalk“, sagt Heidi. „Lynn ist bereits die dritte Wacklerin“, dann kamen nochmal drei dazu. Neues Wort erfunden: Wacklerin. Sechs an der Zahl sogar. Also, hömma Heidi, das ist aber schon ein bisschen viel in einer Folge, findste nicht?

GNTM 2017: Greta trägt Miley Cyrus‘ Outfit

+++ Muss Melina heute schon gehen? Wurde ja schon gemunkelt, dass eine der beiden Transgender-Kandidatinnen bald ihre Sachen packen muss. Von Melina jedenfalls tauchte kürzlich schon ein Foto auf, das das bestätigen könnte.

+++ Dass Anh jetzt blond ist, ging irgendwie an uns vorbei. Sie hatte doch gerade noch lila-farbene Haare? Sie war beim Umstyling zu ruhig.

+++ Greta trägt ein Outfit, das Miley Cyrus schon mal an hatte und Thomas schleimt: „Die Jacke sieht bei Greta besser aus als bei Miley Cyrus.“

+++ Das Plusquamperfekt! „Diese Tränen, die waren gar nicht nötig gewesen“, sagt Heidi.

+++ „Carina sollte eher ins Dschungelcamp oder zu Big Brother gehen“, sagt Leticia. Word.

+++ What, schon wieder Entscheidungswalk? Das ging heute aber zackig.

+++ „Aissatou, du bist ein wunderhübsches Meeedchen“, sagt Heidi. Auch so ein GNTM-Klassiker.

+++ Gleich muss wieder ein Meeedchen gehen: Brenda oder Aissatou - sie sind im Shoot out. Und Heidi nutzt endlich mal wieder die besten Wörter: Dir fehlt die Personality und die Attitude. Aissatou muss auch gehen, sie hat es nicht geschafft. Brenda hatte offenbar die bessere Attitude.

GNTM 2017: „Bisschen heißer sein“

+++ Guter Tipp von Heidi beim Setcard-Shooting: „Bisschen heißer in den Augen sein.“

+++ Nach dem Umstyling können wir übrigens sagen: Es gibt keinen neuen Honey. Die Freunde dieser Staffel reagieren total verständnisvoll auf die neuen Frisuren ihrer Freundinnen. Von denen wird also keiner 2018 im Dschungelcamp dabei sein.

+++ Shoot out hört sich irgendwie gefährlich an... Und Carina geht jedem schon „auf die Eier“, sagt Leticia. Aber jetzt erstmal: Werbung.

Carina ist so Cathy Hummels. Grenzenlose Selbstüberschätzung, niemand will sie, aber sie ist halt trotzdem da. #gntm — Elena (@yourselenaa) 2. März 2017

+++ Julia ruft ihre Oma nach dem Umstyling an - mega-sympathisch. Aber weil Julia ruhig ist und wenig redet, muss sie sich den Fragen der anderen Kandidatinnen stellen - sie muss sich dafür rechtfertigen, dass sie wenig redet. Nicht einfach, ein Meeeedchen zu sein im GNTM-Universum. Puh.

+++ Sehen die alle irgendwie gleich aus?

GNTM 2017: Eine geht - weil ihr die Haare geschnitten werden sollen

+++ Endlich: Erste Werbung.

+++ Bei Helena könnte man echt meinen, die würden ihr einen Arm amputieren wollen. Geht sie wirklich freiwillig? Wat für de dumme Aktion - Helena ist tatsächlich raus.

+++ Julia bekommt ne coole Lederjacke von Hayo geschenkt. Coole Aktion! In your Face, Carina. Angeblich kostet die Jacke so viel wie ein Kleinwagen, sagt Greta. Sie kennt sich da aus. Logo.

+++ Leticia bekommt Perücken. Da werden sicher einige Meeedchen eifersüchtig sein.

+++ Carina will gehen. Bitte gerne. Sie ist zu arrogant, die nervt jetzt schon. „Schon n bisschen panne, so n Drama zu machen“, sagt Michael Michalsky. Wegen Haaren. Sehen wir auch so.

+++ „Mit kurzen Haaren werd ich richtig schüchtern“ - na wenn das mal keine Drohung ist. Wie können die das bei GNTM auch nur machen? Den Meeedchen einfach die Haare schneiden, ohne dass sie vorher wissen, welche Frisur es wird? Was für ein Skandal. Und warum haben die das in den letzten elf Jahren nie so gemacht? Völlige Neuerung bei GNTM!

GNTM 2017: Nach 10 Minuten will die erste gehen

+++ 10 Minuten hat‘s gedauert, dann will die erste aussteigen. Neuer Rekord?

+++ Könnte man direkt mal Heidi umstylen und ihr diesen hellblauen Pulli mit Tigerköpfen drauf ausziehen??

+ Heidis Styling am Umstyling-Tag. © Screenshot

+++ Die Meeedchen wollen endlich ihre Villa sehen. „Muss auch keine Luxus-Villa sein“, sagt eine. Bei GNTM kommt dann aber eh alles ganz anders - es ist weder ne Villa, noch gibt es Luxus. Die Meeedchen müssen in riesige karge Schlafsäle und auf Betten schlafen, die an Schullandheime erinnern. „Ich wollte es so real wie möglich haben“, sagt Heidi. Alles klar.

+++ Ich freu mich auch, Heidi. (Heidi kündigte an, dass sie sich auf die Sendung freut)

GNTM 2017: Wird es einen neuen Honey geben?

+++ Kurze Erinnerung ans vergangene Jahr: Honeys Reaktion auf Kims Kurzhaarfrisur - einfach großartig. „Du verarschst mich. Das ist doch eine Perücke", sagte der. Ob es 2017 wohl wieder einen Honey gibt? Nein, natürlich kann es nur einen Honey geben!

Dieses weltbekannte Meme wird heute 1 Jahr alt. Happy Birthday & Danke für diesen epochalen TV-Moment. Hals- und Beinbruch weiterhin. #GNTM pic.twitter.com/MtPe1r7z0k — anredo (@anredo) 2. März 2017

+++ „Ich mach mir keine verfickte Kurzhaarfrisur“, „Dann muss ich halt die Show verlassen“, „Bin nah dran, auszusteigen“ - der Trailer kurz vor dem Start verspricht so einiges...

+++ Sarah Kuttner ist auch GNTM-Fan:

Habe @niggi alles über Mode & Styling beigebracht. Daher ist es eine Selbstverständlichkeit, dass wir das Umstyling zusammen sehen.

❤#gntm — Sarah Kuttner (@KuttnerSarah) 2. März 2017

+++ Auf Galileo wird gerade ein Restaurant in London vorgestellt, in dem es ausschließlich Chips mit Dips zu kaufen gibt - iklusive jeder Menge Kalorien. Wollen die den Topmodel-Anwärterinnen irgendetwas sagen??

+++ Gleich geht‘s los! Seid ihr schon bereit fürs große Umstyling?

GNTM 2017: Haare ab, Haare dran, Haare rot, Haare blond

Heidi liebt das Umstyling ihrer „Meeedchen“, sagt sie. „Das ist immer ein besonderer Tag für die Mädchen, denn sie wissen nie, was mit ihnen passieren wird.“ Äh, hä? Sonst wissen die angehenden Models doch auch nicht, was Heidi, Hayo und Michael Michalsky mit ihnen vorhaben. Oder gibt es bei GNTM etwa ein Drehbuch, nachdem die „Meeedchen“ agieren müssen? Wäre ja ein Skandal.

Doch zunächst freuen wir uns jetzt erstmal auf hoffentlich skandalträchtige Frisuren - oder, wie ProSieben es formuliert: Haare ab, Haare dran, Haare rot, Haare blond. Das Umstyling ist jedes Jahr bei „Germany‘s Next Topmodel“ eine der Highlight-Folgen, weil mindestens eins der „Meeedchen“ heult, mindestens eins eine Kurzhaarfrisur bekommt und man sich hinterher bei ungefähr 90 Prozent der Anwärterinnen denkt: „Ach, seit wann ist die denn dabei? Noch nie gesehen.“ Diese 90 Prozent sehen nachher auch aus wie vorher.

Die GNTM-Models verlassen am Donnerstag nun auch ihr Kreuzfahrtschiff und fliegen nach Los Angeles, wo sie dann direkt einen neuen Look verpasst bekommen. Heidi Klum: „Ich fände es ja super, wenn wir einmal eine Umstyling-Folge hätten, in der keiner weint.“ Auf jeden Fall wird es eine Kandidatin geben, die überlegt, auszusteigen - weil ihr die Haare abgeschnitten werden sollen. Helena: „Ich überlege, auszusteigen.“ Thomas Hayo und Michael Michalsky müssen der 18-Jährigen offenbar gut zureden. „Ich habe nie etwas bereut, das ich gemacht habe“, sagt Hayo, „sondern immer nur das, was ich nicht gemacht habe.“ Ob es was bringt? Schau‘ mer mal.

Danach dürfen die Models gleich in ihren neuen Looks vor die Kamera treten. Starfotograf Bryan Bowen Smith, der auch schon Orlando Bloom, Eva Mendes und Jennifer Aniston fotografiert hat, ist am Donnerstag bei GNTM dabei. Heidi Klum: „Ich liebe Bryan Bowen Smith. Wir haben immer super viel Spaß und das ist toll. Aber für die Mädchen wird das schwer, da der Fokus nur auf ihnen selbst liegt. Keine Accessoires und Performances – es steht einfach nur das Model im Vordergrund.“

Wer heute Abend bei den Topmodels rausfliegt, erfahren Sie natürlich hier als erstes. In unserer Übersicht können Sie außerdem nachlesen, welche GNTM-Kandidatin schon gehen musste. Sind es vielleicht die beiden außergewöhnlichen Kandidatinnen, die diesmal bei der Topmodel-Suche mitmachen?

Video: Die Ex-Gewinnerin erinnert sich an das Umstyling

