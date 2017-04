GNTM im Couch-Ticker: Soraya muss gehen - Brenda ist weiter

München - Das vielleicht heißeste Shooting ever ever ever ist vorbei. Im Entscheidungswalk wurden die Meeedchen zu androgynen Dandys - und Wolfgang Joop war Gast-Juror.

Wolfgang Joop war heute Gast-Juror, das war das beste an der gesamten Staffel bislang.

Giuliana hatte heute ihre aller-aller-aller-aller-aller-aller-aller-allerletzte Chance. Die hat sie genutzt und ordentlich geknutscht.

Soraya muss GNTM in diesem Woche verlassen.

+++ Was wir diesmal lernen: Wolfgang Joop geht nicht ins Einkaufszentrum. „Ich weiß gar nicht, wo eins ist“, sagt er.

+++ Vorschau auf nächste Woche: Die Meeedchen müssen offenbar schauspielern. Könnte peinlich werden.

+++ Serlina darf doch bleiben. Brenda und Soraya müssen ganz stark sein - denn Heidi hat heute leider kein Foto für Soraya. Und Brenda darf bleiben, obwohl Rankin fand, dass sie gar kein Model ist. Ist Brenda also vielleicht wirklich schon unter den Finalistinnen?

+++ Serlina wackelt. Check.

+++ Serlina, die Alpenziege, wird sicher auch zur Wackelkandidatin. Lynn durfte übrigens direkt weiter - der Walk war zu gut. Jetzt aber erstmal Werbung.

Wenn sie Joop wieder in die Sendung holen können, dann schaffen sie es doch bestimmt auch ihn wieder zu bekommen, oder? #GNTM pic.twitter.com/03cphGYYry — jasmin ❀ @ Abihölle (@illusionsbild) 6. April 2017

+++ Soraya wackelt. Check.

+++ Giuliana bekommt ausschließlich positive Kritik, sie ist weiter. Und sie wackelt diese Woche mal nicht.

+++ Gegen Wolfgang Joop haben weder der Hayo noch Michalsky eine Chance, der ist zu cool für diese Welt.

+++ Wolfgang findet Carina toll. „Das war wie ne Filmszene“, sagt er über ihren Entscheidungswalk. Sie ist weiter, auch Leticia, obwohl sie wieder keinen Job bekommen hat. Kann also doch gar nicht so wichtig sein...

+++ Sabine weint, weil sie mit einem Stock laufen muss? Hä? Die Probleme eines Models würden wir wirklich wirklich wirklich gern mal haben.

+++ Brenda wackelt. Check.

GNTM 2017: Wolfgang Joop mischt den Modelladen auf

+++ Hat diese Woche eigentlich noch gar kein Meeedchen überlegt, auszusteigen? Was ist da los? Müssen wir uns Sorgen machen?

+ Der Walk rührt Wolfgang Joop zu Tränen. © ProSieben/ Micah Smith

+++ „Serlina? Hört sich an wie ne Alpenziege!“ Ohne Scheiß, Wolfgang Joop ist einfach der Beste! WARUM ist er nicht mehr dabei?? Michalsky und Hayo sagen jede Woche das gleiche: „Die Konkurrenz wird von Woche zu Woche härter“, „Abgerechnet wird zum Schluss“ - lasst euch mal was Neues einfallen.

+++ Gibt es dieses Jahr nur Videobotschaften oder Briefe von den Freunden und Familien? Ob das wohl an Honey liegt? Wahrscheinlich haben die GNTM-Macher Angst, dass nochmal so ein Boyfriend auftaucht, der allen Meeedchen die Show stiehlt. Aber wer geht denn dann nächstes Jahr ins Dschungelcamp?

GNTM 2017: „Ich fühle mich beobachtet von all den Leuten“

+++ Rankin weiß, wie man die Meeedchen aufbaut: Brenda ist kein Model für mich, sagt er. Höchstwahrscheinlich wackeln beim Entscheidungswalk diesmal also Brenda, Soraya und Lynn (die fand Rankin alle nicht gut). Giuliana wird heute wahrscheinlich gleich weiterkommen, sie hat ja ordentlich geknutscht.

+++ Finde den Fehler: Ein Model sagt, ich fühle mich beobachtet von all den Leuten.

+++ Giuliana knutscht, mit Zunge, und wird direkt vom Male Model ausgezogen. Heidi wird schwindlig. Germany‘s Next Top Porno?

+++ Endlich. Werbung.

+++ Die Meeedchen liegen halbnackt mit einem Male Model in einem Bett, das auf einem Wagen durch Los Angeles gefahren wird. Den Mann dürfen sie sich auch noch aussuchen. Völlig alltägliche Situation. Rankin, der Fotograf, findet‘s trotzdem boring.

+++ Heidi wird auch immer noch stärker angestrahlt, oder? Langsam kann man ihre Nase in Einzelinterviews nur noch erahnen.

Sie kriegen eine Videobotschaft von den Familien. Wäre lustiger, wenn jede einfach ein Video von Honey bekommen hätte. #GNTM — anredo (@anredo) 6. April 2017

+++ Soraya geht zu einem Casting in den USA. Dort große Überraschung: Der Kunde spricht Englisch. Ja, wer hätte das gedacht??

GNTM 2017: Boys, Boys, Boys ist das Motto

+++ Carina sagt: „Ich hab den Mann so ein bisschen wie ein Gerät behandelt.“

+++ Die Meeedchen, die nicht im Auto sitzen, müssen wildfremde Boys auf dem Hollywood Boulevard ansprechen und mit denen ein Foto machen. Challenge, juhu. Doch was sagt bloß der Boyfriend dazu, der zu Hause sitzt? Ja, große Frage. Kommt auch in jeder GNTM-Staffel vor. Boring!!

+++ Die Meeedchen müssen mit einem Auto, in dem ein Navi ist, den Weg zum Casting finden. Und das soll schon ne Herausforderung sein?? Hä??

+++ Joop ist schon im Vorschau-Teaser der Beste!

+++ Die Folge steht heute unter dem Motto „Boys, Boys, Boys“. Aha. Uhhh, Heidi sieht Giulianas Zunge beim Knutschen... Wat für n Teaser!

+++ Es ist DIE entscheidende Frage jeder neuen GNTM-Auflage: Welche Kandidatinnen haben es ins Finale geschafft? Denn meistens steht das ja schon lange vor der Live-Show fest, und das Internet spekuliert sich die Bildschirme fusselig, wer es denn wohl wieder in die Top Drei, Top Vier oder seit letzter Staffel auch gerne mal Top Fünf geschafft haben könnte. Ein gutes Indiz dafür sind meistens Auftritte der Kandidatinnen bei irgendwelchen Galas. Wer - am liebsten gemeinsam mit Heidi - einen roten Teppich betritt, hat meistens gute Karten, es unter die Letzten der Letzten zu schaffen. Deshalb kursiert nun ein neuer Name, wenn es um die Finalistinnen von GNTM 2017 geht. Wer es ist? Das könnt Ihr hier nachlesen.

GNTM 2017: Das passiert in der 9. Folge

Erinnert Ihr euch noch an diesen Spruch? „Sag mal, Thomas: Bist du eigentlich aufgeregt, wenn die Mädchen kommen? Ich meine, du bist ja so ein Sex-Braten, dafür bist du ja bekannt.“ Der Spruch kam von Wolfang Joop und zwar schon in der vorletzten Staffel von Germany‘s Next Topmodel (Joops beste Sprüche lest Ihr bei tz.de). Mittlerweile ist der Model-Papa kein Juror mehr. Wirklich schade, er würde der aktuellen Staffel wahrscheinlich gut tun. Vielleicht haben sich das auch Model-Mama Heidi und ihre Burschen Thomas Hayo und Michael Michalsky gedacht: Wolfgang Joop schaut nämlich am Donnerstag bei Heidis Meeedchen vorbei.

Und das könnte ziemlich emotional werden. Der Entscheidungswalk, bei dem die GNTM-Kandidatinnen zu androgynen Dandys aus dem 19. Jahrhundert werden, rührt den Mode-Designer nämlich zu Tränen: „Das war wie eine Filmszene“, sagt er hinterher. Welche Model-Anwärterin den 72-Jährigen dabei so beeindruckt hat, wissen wir natürlich noch nicht. Carina jedenfalls, die sich ja offensichtlich zu allem äußert, sagt dazu: „Ich habe mir so gewünscht, dass Wolfgang Joop mal als Gastjuror kommt. Und dann kommt er und verbringt so viel Zeit mit uns: Er war mit mir im Fitting und hat mein Outfit mit designed – Wow.“ Fitting heißt übrigens so viel wie Einkleiden. Aber dann würde es wohl nicht mehr so schick klingen. Noch schicker wär‘s wohl nur auf Französisch - wundert uns eigentlich, dass Carina nicht in dieser Sprache spricht ...

+ Die Meeedchen werden zu androgynen Dandys. © ProSieben/ Micah Smith

Starfotograf in dieser Woche ist Rankin, der in jeder GNTM-Staffel dabei ist. Seine Shootings sind meistens ein bisschen ausgeflippt. Und so müssen die Meeedchen auch diesmal alle ihre Hüllen und Hemmungen fallen lassen und sich mitten auf dem Hollywood-Boulevard in Los Angeles in einem fahrenden Bett räkeln und sexy posieren. Das machen sie aber natürlich nicht allein, sondern zusammen mit einem Male Model, also einem männlichen Model. Heidi Klum: „Rankin ist einer der besten Fotografen der Welt. Er kennt das Business und hat schon mit allen erdenklichen Models zusammengearbeitet. Und wenn Rankin am Set ist, erwartet er 100 Prozent von den Models.“

