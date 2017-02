Germany‘s Next Topmodel: So sehen Sie die dritte Folge heute live im TV und im Stream

München - Es geht wieder los: Die 12. Staffel von Germany‘s Next Topmodel ist gestartet. Hier erfahren Sie, wie Sie die dritte GNTM-Folge heute live im TV und im kostenlosen Live-Stream sehen können.

Kaum ist das Dschungelcamp vorbei, stehen die Models schon in den Startlöchern: Am Donnerstag, 9. Februar, startete auf ProSieben die 12. Staffel von Germany‘s Next Topmodel. Sie laufen also wieder - in der ersten Sendung ging es direkt auf einen ganz besonderen Catwalk: Die „Meeeedchen“ mussten am Flughafen in Kassel übers Gepäckband marschieren und so Heidi Klum und ihre Juroren Thomas Hayo und Michael Michalsky überzeugen. Danach ging es aufs Kreuzfahrtschiff. Pünktlich um 20.15 Uhr starten jeden Donnerstag die Ausgaben des Model-Castings.

Die weiteren Donnerstage sind also erstmal verplant, und das bis zum Finale, das voraussichtlich am Donnerstag, 18. Mai, stattfinden wird. Ob Heidi ihre Top 3 dann wieder mit nach Mallorca nehmen wird, wo im vergangenen Jahr Kim zu Germany‘s Next Topmodel gekürt wurde, ist noch unklar. Es scheint aber schon sehr wahrscheinlich, dass sich ProSieben wieder etwas Besonderes für die letzte Show ausdenken wird.

GNTM 2017: Die dritte Folge heute im Couch-Ticker

Wir geben es zu: Auch wir sind Germany‘s-Next-Topmodel-Fans. Deswegen setzen wir uns künftig jeden Donnerstag mit Laptop auf die Couch und tickern die Folgen live mit.

Hier können Sie unseren GNTM-Couch-Ticker der Auftaktsendung und von der zweiten Show nachlesen. Die dritte Folge der neuen Staffel von GNTM begleiten wir natürlich ebenfalls in unserem Ticker.

GNTM 2017: Die dritte Folge heute im Free-TV, im Live-Stream und auf der App

Bis zum Finale dauert es noch ein bisschen. Jede Woche am Donnerstag geht es um 20.15 Uhr los mit der Model-Suche. Die einzelnen Folgen sind sowohl im Free-TV als auch über den kostenlosen Live-Stream von ProSieben zu GNTM zu empfangen oder den allgemeinen Live-Stream von ProSieben. Dafür muss man sich allerdings über den 7Pass registrieren - das aber kostenlos. Wer unterwegs ist, muss deswegen noch lange nicht auf Catwalk-Training und Entscheidungsshows verzichten: Über die App 7tv.de können Sie ganz bequem von überall Germany‘s Next Topmodel anschauen. iOS-Nutzer finden die App im iTunes-Store, Android-Anhänger werden im Google-Play-Store fündig.

GNTM 2017: Nach der Ausstrahlung in der Mediathek

Wer am Donnerstag gar keine Zeit hat, Heidi Klum bei ihrer Suche zuzuschauen, hat noch eine andere Möglichkeit, bei Germany‘s Next Topmodel auf dem Laufenden zu bleiben. Nach der Ausstrahlung stellt ProSieben die Folgen in voller Länge auf seiner Homepage zur Verfügung. Außerdem werden die Wiederholungen der Sendung auf dem Kanal ProSieben Fun ausgestrahlt, der über das Sky Enternainment Paket empfangen werden kann - und das sogar zwei Mal.

Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht über alle Folgen und die Wiederholungen:

Datum Uhrzeit Folge Sender Donnerstag, 9. Februar 20.15 bis 23 Uhr 1 ProSieben Samstag, 11. Februar 15.30 bis 18 Uhr 1 (Wiederholung) ProSieben Fun Sonntag, 12. Februar 3 bis 5.30 Uhr 1 (Wiederholung) ProSieben Fun Donnerstag, 16. Februar 20.15 bis 23 Uhr 2 ProSieben Samstag, 18. Februar 16.20 bis 18 Uhr 2 (Wiederholung) ProSieben Fun Sonntag, 19. Februar 3.45 bis 5.25 Uhr 2 (Wiederholung) ProSieben Fun Donnerstag, 23. Februar 20.15 bis 22.30 Uhr 3 ProSieben Samstag, 25. Februar 16.20 bis 18 Uhr 3 (Wiederholung) ProSieben Fun Sonntag, 26. Februar 2.40 bis 4.20 Uhr 3 (Wiederholung) ProSieben Fun Donnerstag, 2. März 20.15 bis 22.30 Uhr 4 ProSieben Samstag, 4. März 16.15 bis 18 Uhr 4 (Wiederholung) ProSieben Fun Donnerstag, 9. März 20.15 bis 22.30 Uhr 5 ProSieben Samstag, 11. März 16.20 bis 18.05 Uhr 5 (Wiederholung) ProSieben Fun Sonntag, 12. März 2.10 bis 3.50 Uhr 5 (Wiederholung) ProSieben Fun Donnerstag, 16. März 20.15 bis 22.30 Uhr 6 ProSieben Samstag, 18. März 16.30 bis 18.05 Uhr 6 (Wiederholung) ProSieben Fun Sonntag, 19. März 3 bis 4.30 Uhr 6 (Wiederholung) ProSieben Fun

Weitere Sendetermine finden Sie hier, sobald ProSieben die Zeiten bekanntgibt.

In unserem Übersichtsartikel zu Germany‘s Next Topmodel erfahren Sie alles, was Sie zur Modelsuche 2017 wissen müssen. Hier lesen Sie außerdem, wie alt das Kreuzfahrtschiff schon ist, auf dem die Meeedchen reisen.

"GNTM"-Video: Wolfgang Joop - kehrt für Staffel 12 zurück

