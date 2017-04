Spannung in Wasserbällen? Nur in den Körpern der Meeedchen

München - Achtung, Wortspiel: Die Meeedchen müssen in großen Wasserbällen Haltung bewahren. Für wen platzt am Ende die GNTM-Blase? Das Wortspiel ist der Knaller, oder? Wir sind wieder im Couch-Ticker dabei.

Da waren es nur noch zehn: Jeweils fünf Meeedchen sind in den beiden Teams noch vertreten.

Die GNTM-Anwärterinnen lernen heute den Umgang mit den Medien - wer hat etwas zu verbergen?

+++ Boah, wie fies: Die angehenden Models dürfen endlich in ihre Villa ziehen (Sie erinnern sich: Das war der Kreisch-Moment vorhin) - und dann müssen gleich schon zwei gehen. Aber wir vermuten: Es sind Leticia und Lynn, die zur Amfar-Gala dürfen. Von der sie dann nicht wieder kommen. Wenn das keine Spannungskurve ist. Jetzt erstmal Werbung.

+++ Der Fotograf ist heute ja ein richtiger Hipster, inklusive Man Bun.

+++ Jetzt geht‘s in die Riesen-Wasserbälle, die über das Wasser gerollt werden. Und Sabine muss aufs Klo. Und jetzt heult sie in der Riesen-Blase. Noch nicht oft genug erwähnt: Ein Model-Leben muss echt hart sein. Bester Kommentar von Leticia: „Ein Mal pro Folge kann man schon heulen.“

+++ Werden sich Anh und Sabine nach den Interviews versöhnen? Anh hat erzählt, dass sie früh erwachsen werden musste und ihre Geschwister erzogen hat, weil ihre Mutter nicht da war. Kommentar Michalsky: „Deswegen bist du so ein toller Mensch.“

+++ Völlig logisch: Kopflos Quatsch erzählt, danach erstmal geheult. Machen wir auch immer so.

+++ Oh Gott, Lynn, hast du grad echt auf die Frage geantwortet, ob du mit deinem Freund schon mal erotische Bilder gemacht hast?? Und Maya ist für die Legalisierung von LSD?? WTF??

+++ Ist dieses Interview-Training wirklich ein Interview-Training für die Meeedchen oder eher eine Chance, viel viel mehr rauszubekommen aus den GNTM-Anwärterinnen? Wir tippen auf Letzteres. Wunderschön übrigens die dramatische Musik im Hintergrund.

GNTM 2017: „Sowas gab‘s noch nie“ wollen wir nicht mehr hören

+++ Heidi, die Sonne, ist auch wieder da (unter diesem Link sind wir dem Phänomen Heidi und Licht mal nachgegangen).

+++ „Bunte ist bekannt, das liest die ganze Nation. Und was da drin steht, glauben auch die meisten.“ Danke, Hayo, für diese durchdachte Aussage.

+++ Was wir echt nicht mehr hören können: „Sowas gab‘s noch NIE bei GNTM.“

+++ Waaaaaaaaaaaaaaaa!! Modelvillaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa (wo es hingeht, wissen wir nur dank Untertitel, so sehr haben die Meeedchen gekreischt)!! 20.16 Uhr - die Ohren tun schon weh.

+++ Ist euch auch schon mal aufgefallen, dass Twitter kurz vor dem GNTM-Start immer schier überquillt vor lauter Pizza-Fotos? Richtig so - anders lässt sich GNTM nicht aushalten.

+++ Wollen wir wetten, dass es dabei um die Amfar-Gala geht?

GNTM 2017: „Journalistinnen haben recherchiert“

„Diese Woche sollen die Models etwas über den Umgang mit den Medien lernen“, sagt Heidi Klum über die elfte Folge, die heute Abend zu sehen ist. Ob die Meeedchen dabei wirklich Geschichten über puren Luxus, Drogen und Ärger auspacken, so wie ProSieben das angekündigt hat, bezweifeln wir allerdings. Wobei Anh sagt: „Ich mache mir ernsthaft Sorgen. Es gibt wirklich Dinge, über die ich nicht gerne spreche.“ Vielleicht verrät sie ja doch etwas. Jedenfalls sind Bunte-Herausgeberin Patricia Riekel und Bunte.de-Chefredakteurin Julia Bauer zu Gast in Los Angeles. In einem Interviewtraining zeigen sie den angehenden Models, wie sie mit den Medien umgehen müssen, denn die „Journalistinnen haben recherchiert und locken die Nachwuchsmodels gekonnt aus der Reserve“, verspricht der Sender. Heidi: „Ein Interview für ein junges, noch unbekanntes Model ist natürlich eine gute Möglichkeit, auf sich aufmerksam zu machen – hoffentlich im positiven Sinne.“

Beim so genannten Bubble-Shooting in einem lebensgroßen Wasserball könnte diese Woche die - Achtung, nochmal der gleiche Witz! - Model-Blase für einige der GNTM-Anwärterinnen schnell platzen. Der Wasserball wird natürlich über Wasser gerollt und die Meeedchen müssen darin die richtige Pose finden. Klingt nach Spannung. Also im Körper der Meeedchen. Hoffentlich nicht nur dort, sondern auch für die Fernsehzuschauer von Germany‘s Next Topmodel ...

+ Das Outfit der Models ist, nun ja, eng. © ProSieben/Micah Smith

Diese Meeedchen sind noch im Rennen um den Titel, Deutschlands nächstes Topmodel zu werden:

Team Michael

Anh

Brenda

Carina

Leticia

Romina

Team Thomas

Céline

Lynn

Maja

Sabine

Serlina

