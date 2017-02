Germany‘s Next Topmodel: Alles, was Sie über die neue Staffel wissen müssen

München - „Ich habe heute leider kein Foto für dich“: Germany‘s Next Topmodel geht ab dem 9. Februar 2017 in die zwölfte Runde. Alles, was Sie zur Heidi-Klum-Show wissen müssen, erfahren Sie hier.

GNTM 2017: Große Regeländerung zum Staffelstart

Alles anders in Staffel zwölf von Germany‘s Next Topmodel: Das zumindest hat ProSieben kürzlich schon mal angekündigt. Eine Regeländerung, die so noch nie da war, gibt es tatsächlich: Die Kandidatinnen können künftig nicht mehr nur in den Entscheidungsshows nach den so genannten Entscheidungswalks rausfliegen. Heidi Klum und ihre Juroren-Kollegen haben diesmal jederzeit die Möglichkeit, ein „Meeeedchen“ aus dem Wettbewerb zu schmeißen. These are the neuen Regels, an die must the Models sich halten (Dschungelkönig Marc Terenzi lässt grüßen). Die Regeln versprechen auf jeden Fall ein bisschen mehr Spannung, als das in den vergangenen Jahren der Fall war, weil die Kandidatinnen sich nicht mehr wochenweise zurücklehnen und der Dinge harren können, die da in den Entscheidungsshows kommen.

GNTM 2017: Hayo und Michalsky in der Jury

Sonst dürfte es allerdings keine allzu großen Überraschungen geben: Thomas Hayo und Michael Michalsky sind nach wie vor Heidis Co-Juroren, die wieder zwei Teams aus Models um sich scharen, die in verschiedenen Challenges gegeneinander antreten müssen. 25 Model-Anwärterinnen kommen in das eine, 25 in das andere Team. Jede Menge zu tun also für die Jury, um die eine zu finden, die Germany‘s Next Topmodel wird. Neu dabei sind außerdem Choreografin Nikeata Thompson in Team Michael und Catwalk-Trainer Mac Folkes in Team Thomas.

GNTM 2017: Das passiert in der ersten Sendung

Auf die insgesamt 50 Models, die Thomas Hayo und Michael Michalsky vorab ausgewählt haben und die bereits in die zwei Teams aufgeteilt sind, wartet direkt in der ersten Sendung eine besondere Aufgabe: Sie dürfen am Flughafen in Kassel zum ersten Mal über einen Catwalk laufen - der allerdings nicht wirklich ein Catwalk ist, sondern das Gepäckband. Ob in Laufrichtung oder in die Gegenrichtung, das ist noch unklar. Die GNTM-Macher nennen das „Impress Heidi“-Walk (also „Beeindrucke Heidi“-Lauf) und die Kandidatinnen dürfen sich in diesem in ihren Lieblingsoutfits präsentieren. Wer diese erste Hürde meistert, darf direkt in den Flieger Richtung Côte d'Azur steigen. Dort gehen die „Meeeedchen“ dann auf ein Kreuzfahrtschiff und stechen in See - auch das gab es tatsächlich noch nie bei Germany‘s Next Topmodel. Wir freuen uns bereits auf die ersten seekranken Models, die geradeaus laufen müssen.

GNTM 2017: Wiedersehen mit Wolfgang Joop

Wolfgang Joop ist zwar offiziell nicht mehr in der Jury, wird Germany‘s Next Topmodel aber einen Besuch abstatten. Das zumindest will Bild.de erfahren haben: Der 72-Jährige war kürzlich zu geheimen Dreharbeiten in Los Angeles und soll in der zweiten Hälfte der Staffel vorbei schauen - für wieviele Folgen ist aber noch unklar. Heidi Klum jedenfalls postete neulich schon ein gemeinsames Foto mit ihren Juroren und Wolfgang Joop auf Instagram.

Good night ZzzzZzzz.... Ein von Heidi Klum (@heidiklum) gepostetes Foto am 29. Jan 2017 um 1:36 Uhr

GNTM 2017: Vorjahressiegerin Kim schaut ebenfalls vorbei

Auch die Siegerin der vergangenen Staffel, Kim Hnizdo, soll bei den Castings vorbei geschaut und den künftigen Models Tipps gegeben haben. „Mega strange das Casting mal aus der anderen Sicht zu erleben“, schrieb sie unter ein Foto, das die 21-Jährige ebenfalls auf Instagram gepostet hat. Ob dann vielleicht auch ihr Ex-Freund Honey dabei ist? Wir könnten uns Alexander Keen hervorragend als Hinter-den-Kulissen-Moderator vorstellen - im Dschungelcamp hat er ja auch schon gezeigt, dass er für Stimmung sorgt.

