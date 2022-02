GNTM 2022: Heidi Klum holt sich hochkarätige Jury-Unterstützung - auch ein internationaler Musikstar ist dabei

Von: Linda Rosenberger

„Modelmama“ Heidi Klum (r.) darf als Gastjurorin der GNTM-Staffel 2022 unter anderem Kylie Minogue begrüßen. © ProSieben/Richard Hübner

Auch in der 17. Staffel „Germany‘s Next Topmodel“ geht Heidi Klum nicht ganz alleine auf die Suche nach der nächsten Catwalk-Schönheit. Das sind alle Juroren.

Anfang Februar startet die 17. Staffel „Germany‘s Next Topmodel“.

Auch dieses Mal werden wieder einige Meister ihres Fachs über das Talent von Heidi Klums Kandidatinnen mitentscheiden.

Wir haben alle Infos zur „GNTM“-Jury hier für Sie im Überblick.

Mykonos - Wieder hat sie das Castingshow-Zepter in der Hand: Auch in der 17. Staffel, „Germany‘s Next Topmodel - by Heidi Klum“ ist es, wie es der Name des Fernsehformats ja bereits ahnen lässt, Heidi Klum höchstpersönlich, die das letzte Wort spricht und über Verbleiben oder Ausscheiden ihrer Kandidatinnen in dem TV-Wettbewerb entscheidet. Dennoch wird die Model-Mama das auch in den neuen Folgen ihrer ProSieben-Sendung nicht gänzlich alleine tun. Stattdessen hat sie sich erneut prominente Unterstützung geholt. Wir informieren Sie hier, welche Meister ihres Fachs demnächst neben Heidi Klum hinter dem „GNTM“-Jurypult Platz nehmen dürfen.

Diese Gastjuroren unterstützen Heidi Klum bei der Frage, wer „Germany‘s Next Topmodel“ 2022 werden soll

Wer wird „Germany’s Next Topmodel“? Jedes Jahr stellt Heidi Klum diese Frage aufs Neue, auch wenn sie mit Lena Gercke, Barbara Meier und den zahlreichen anderen Gewinnerinnen der Vergangenheit eigentlich schon ein paar Mal Laufsteg-Nachwuchs gefunden hat. Dennoch sucht Heidi Klum auch 2022 wieder auf eine würdige Vertreterin ihres Fachs, die demnächst auf den Catwalks und Coverseiten der Fashionwelt zu sehen sein soll. Doch auch wenn es die erfahrene Model-Mama eigentlich selbst ist, die am besten weiß, wer wirklich Chancen dazu hat und ihren TV-Wettbewerb am Ende gewinnen kann, schätzt sie dennoch auch die Meinung ihrer fachkundigen Kollegen.

So hat Heidi auch in der 17. GNTM-Staffel wieder eine ganze Riege an hochkarätigen Stars um sich versammelt, die bei der Bewertung der „Meedchen“ und Frauen in ihrer Castingshow ein Wörtchen mitreden dürfen. Der französische Modeschöpfer Jean Paul Gaultier, Schauspielerin und Pop-Ikone Kylie Minogue, die Star-Fotografen Rankin und Yu Tsai sowie der englische Modedesigner Christian Cowan - sie alle dürfen heuer bei „Germany‘s Next Topmodel“ als Gastjuroren fungieren.

„Germany‘s Next Topmodel“ 2022: So sehen Sie die Arbeit der Gastjuroren und die neue Staffel der ProSieben-Show im TV und Stream

In der Auftaktfolge der neuen Staffel am 3. Februar 2022 wird Kyle Minougue Heidi Klum beratend zur Seite stehen. Gemeinsam werden die beiden Stars der Mode- bzw. Musikbranche die GNTM-Kandidatinnen bei ihrer ersten Fashionshow vor griechischer Traumkulisse auf der Insel Mykonos beäugen. Welche der Topmodel-Anwärterinnen hat tatsächlich Chancen, in der Fashionwelt Fuß zu fassen? Welche von Heidis „Meedchen“ dagegen müssen den Wettbewerb am Ende der ersten Folge bereits wieder verlassen? Wer das mitverfolgen will, der sollte am besten einschalten - und kann hier bei uns nochmal nachlesen, wann und wie es „Germany‘s Next Topmodel“ 2022 im TV und Stream zu sehen gibt. (lros)