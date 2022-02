GNTM 2022: Der ProSieben-Wettbewerb geht weiter - So sehen Sie Heidi Klums 17. Topmodel-Suche im TV und Stream

Heidi Klum am Set der 17. Staffel von „Germany‘s next Topmodel“ in Athen © IMAGO / ZUMA Wire

Ab Februar startet wieder die GNTM-Zeit, wenn Heidi Klum mit „Germany‘s Next Topmodel“ auf Sendung geht. Wir haben hier alle Sendetermine der 17. Staffel.

Heidi Klum hat wieder auf den Laufsteg geladen.

Ab Februar zeigt ProSieben die neue Staffel ihrer Casting-Show „Germany‘s Next Topmodel“.

Wir haben alle Sendetermine des TV-Wettbewerbs hier für Sie im Überblick.

Mykonos - Catwalk frei, High Heels raus: Pünktlich zum Start in den Februar startet auf ProSieben auch 2022 wieder eine neue Staffel „Germany‘s Next Topmodel“. So hat Heidi Klum auch in diesem Jahr wieder zahlreiche potenzielle Mannequins versammelt, um in ihrer TV-Castingshow herauszufinden, welche von ihnen wirklich das Zeug zum international gefragten Topmodel hat. Damit auch die Fernseher der Fans rechtzeitig laufen, wenn die neuen GNTM-Kandidatinnen selbiges auf dem Catwalk tun, verraten wir Ihnen hier, wie Sie die 17. Staffel des Formats im TV und auch im Stream verfolgen können.

GNTM: Ab Februar läuft Heidi Klums 17.Topmodel-Staffel auf ProSieben

Was Sie mit den neuen Folgen „Germany‘s Next Topmodel“ erwartet, ist komplett bunt und doch in einem Wort beschrieben: Vielfalt - oder eben „diversity“. Letzteres dient nämlich auch in der 17. Staffel der TV-Show wieder als großes Motto und wird dieses Jahr in gewisser Weise noch strikter befolgt als das letzte Mal. So gehen unter Heidi Klums Top 33 Topmodel-Anwärterinnen nicht nur ihre obligatorischen „Meedchen“ an den Start, sondern, wenn man so will, auch gestandene Frauen. Tatsächlich treten 2022 auch richtige Ladies im besten Alter von weit über 20 Jahren hinaus an, um sich am Ende den Titel zu schnappen. Einen Überblick über alle GNTM-Kandidatinnen können Sie sich übrigens hier verschaffen.

So sehen Sie die 17. Staffel „Germany‘s Next Topmodel“ im TV und Stream

Wer sich am Ende aber tatsächlich „Germany‘s Next Topmodel“ nennen darf, das gilt es erst noch herauszufinden. Um das zu tun, dafür wird es auch 2022 wieder einige Donnerstage brauchen, denn genau dann laufen die neuen Folgen von Heidi Klums Castingshow. Starttermin für die 17. GNTM-Staffel ist dabei ganz konkret der 3. Februar 2022 um 20.15 Uhr auf ProSieben im TV oder parallel dazu über Joyn via Live-Stream. Außerdem stellt ProSieben einen Liveticker zur Verfügung, damit Fans keinen spannenden Topmodel-Moment versäumen müssen. Wer das vielleicht trotzdem mal tut, weil er donnerstags keine Zeit hat, der kann alles aber ganz genau einen Tag später nachholen, denn dann läuft die Wiederholung von „Germany‘s Next Topmodel“ - ebenfalls zur Primetime - auf Sixx. Somit sollte dem großen TV-Vergnügen also nichts mehr im Wege stehen. (lros)