Ungewöhnliches Shooting: GNTM-Show von Heidi Klum überrascht mit revolutionärer Neuerung

Von: Judith Braun

Teilen

Heidi Klum empfängt die 31 GNTM-Kandidatinnen in der 17. Staffel in Athen. © ProSieben / Richard Hübner

Heidi Klum ist immer für eine Überraschung gut: Ihre GNTM-Kandidatinnen mussten zum ersten Mal in der Geschichte ein Shooting ohne Make-Up absolvieren.

Mykonos/München - „Heute habe ich leider kein Foto für Dich“: Das ist derzeit der gefürchtetste Satz von 26 Kandidatinnen, die noch an der 17. Staffel* „Germany‘s next Topmodel*“ teilnehmen. Wenn Heidi Klum am Ende jeder Folge diese Worte in den Mund nimmt, dann bedeutet dies das Aus in der ProSieben-Castingshow für eine oder mehrere der teilnehmenden jungen und älteren Frauen. Wobei es sich bei diesen Schlussworten um eines der wenigen Dinge handelt, die sich in den letzten 17 Jahren der Show nicht verändert haben. Seit der vergangenen Staffel wird das Stichwort „Diversity“ großgeschrieben und zum ersten Mal in der Geschichte der Sendung kann Heidi aufgrund der aufgelösten Altersgrenze bei der Bewerbung die angehenden Models nicht mehr ihre „Määädchen“ nennen. In Folge 3 am Donnerstagabend (17.3.) kam es dann zu einer weiteren revolutionären Änderung.

GNTM 2022: Ungeschminkt-Shooting - Heidi Klum sorgt für revolutionäre Überraschung

Wie immer stand auch in dieser Woche ein Shooting für die Kandidatinnen auf dem Plan. Bis dahin ging also alles noch seinen gewöhnlichen Gang. Das Shooting für die Plakat-Kampagne der Show mit Star-Fotograf Rankin stand diesmal allerdings unter einem ganz besonderen Motto. „Bei diesem Shoot setze ich auf die natürliche Schönheit meiner Models“, erklärte die GNTM-Macherin. Dies bedeutete, dass die zukünftigen Mannequins ungeschminkt und ohne Make-up am Set erscheinen sollten. Statt Lippenstift trugen alle deshalb knallrote Kleider und wurden somit dennoch zum Hingucker. Dabei folgte Heidi Klum offensichtlich einem Trend, der sich auch in den sozialen Medien immer mehr verbreitet. Sie selbst zeigte sich und Modeltochter Leni in der Vergangenheit bereits ungeschminkt auf Instagram*.

Ohne vorher von professionellen Make-Up-Artists geschminkt zu werden, sollten die Teilnehmerinnen vor allem mit einem punkten: Ihrer Persönlichkeit. „Wir sind angekommen und haben keine Stylisten gesehen“, wunderten sich Model-Azubine Vanessa und ihre Mistreiterinnen, als sie zur Location des Shootings gebracht wurden. Dann eröffnete Heidi Klum den Kandidatinnen* via Brief die Hiobsbotschaft. Da es sich um die Fotos für die Kampagne handelte, sollten diese in ganz Deutschland zu sehen sein, hieß es zunächst. „Dabei ist mir besonders wichtig, dass die Leute eure natürliche Schönheit sehen. Deswegen heißt es heute: „No Make-Up.“ Nachdem zunächst ein lautes „Whaaaat?“ durch die Model-Menge ging, wurden die ersten schon kreativ.

GNTM 2022: Kandidatinnen greifen bei Ungeschminkt-Shooting in Trickkiste

Die einzigen Stylingwaffen, die den Frauen zur Verfügung standen, waren Bürsten, ein Föhn und Abschminktücher. Während die 66-jährige Lieselotte verzweifelt versuchte ihre Haare zu bändigen - „Ich sehe aus wie ein Wischmob“ - haderte Kandidatin Lou-Anne mit ihrer Akne, die sie nun natürlich nicht überschminken konnte. Selbst Leni Klum, die schon jetzt erfolgreich im Modelbusiness ist, leidet wohl unter Pickeln und unreiner Haut, wie sie auf Instgram zeigte. Kein Grund also, den Traum vom Modeln aufzugeben. Eine andere Kandidatin begegnete dem „Problem“ hingegen lösungsorientiert: „Es gibt so einen Trick: Wenn man sich in die Wangen kneift und das eine Weile macht, dann dauert es ungefähr zehn Sekunden und dann werden die rot wie ein natürlicher Blush.“ (jbr) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA

Lesen Sie auch Heidi Klum als 17-Jährige: So ähnlich sah sie früher ihrer Tochter Leni Heidi Klum schwelgt in Erinnerungen: Auf Instagram hat die Model-Mama ein Foto aus Jugendtagen veröffentlicht. Damals war sie so alt wie Tochter Leni heute. Heidi Klum als 17-Jährige: So ähnlich sah sie früher ihrer Tochter Leni Kurven-Model Sarina Nowak zurück bei GNTM - diesmal als Gast-Jurorin 2009 nahm Sarina Nowak selbst bei „Germany‘s next Topmodel“ teil. Dreizehn Jahre später begrüßt Heidi Klum sie nun erneut in der Casting-Show. Das heutige Kurven-Model wird in der 17. Staffel als Gastjurorin auftreten. Kurven-Model Sarina Nowak zurück bei GNTM - diesmal als Gast-Jurorin

Wollt Ihr keinen Zickenkrieg bei GNTM mehr verpassen, dann meldet euch hier zu unserem kostenlosen Messenger-Newsletter an.