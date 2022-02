GNTM 2022: „Die Omis sind der Knaller!“ - Zuschauer von Lieselotte, Barbara und Martina entzückt

Von: Michelle Brey

Martina, Lieselotte und Barbara konnten die Sympathien der Zuschauer schon in Folge eins gewinnen. © ProSieben/Richard Hübner

In der ersten Folge von „Germany‘s Next Topmodel“ entwickeln sich drei Kandidatinnen offenbar zu echten Zuschauerlieblingen. Wie weit werden sie es schaffen?

Mykonos/München - Wer ist noch dabei und wer musste schon wieder nach Hause gehen? Am Donnerstag (3. Februar) hatte das lange Warten endlich ein Ende und die 17. Staffel von „Germany‘s Next Topmodel“* startete. Schon vor dem Auftakt stand fest: So viel „Diversity“ wie 2022 gab es in der Sendung von Heidi Klum* noch nie.

Dabei hatten es besonders drei Kandidatinnen den GNTM-Fans bereits im Vorfeld angetan: Martina (50), Lieselotte (66) und Barbara (68). Enttäuscht wurden die Zuschauer von ihren Leistungen in der ersten Folge jedenfalls nicht. Alle drei konnten sich durchsetzen - und sich nicht nur das Ticket für die zweite Folge, sondern auch die Sympathien vieler Zuschauer sichern.

GNTM: Fans von „Best Ager Models“ verzaubert

Enttäuscht wurden die Zuschauer von den Leistungen der drei Kandidatinnen in der ersten Folge jedenfalls nicht. In den sozialen Medien schwärmen die Fans nur so von den sogenannten „Best Ager Models“.

„Ich finde sie sehr elegant! Kann mir auch gut vorstellen, dass sie sehr weit kommt“, schrieb einer Facebook-Userin zu dem Catwalk-Video von Martina, deren Tochter ebenfalls ein Teil von GNTM 2022 ist.* Auch sonst staubte Martina zunächst fast nur positives Feedback der User ab, von „schöne Frau“ über „sympathisch“ bis „sie wird weit kommen“. Bezogen auf alle drei kommentierte eine Userin: „Bin sehr gespannt auf die drei älteren Models. Alle drei haben Ausstrahlung!“

„Die Omis sind der Knaller“ - doch wie weit werden sie bei „Germany‘s Next Topmodel“ kommen?

„Die Omis sind der Knaller“, schrieb eine andere Userin. „Barbara und Lieselotte sind bereits meine Favoriten“, lautete ein weiterer Kommentar. Fragt sich nur, wie weit sie bei GNTM tatsächlich kommen werden. Viele der Zuschauer werden auf jeden Fall für die drei mitfiebern.

Wenngleich ein User bereits jetzt sein Mitleid ausdrückte und meinte: „Die armen Omis. Die werden eh nicht gewinnen, aber wenigstens können die dort etwas Spaß haben.“ Heidi Klum scheint jedenfalls von den drei Frauen angetan zu sein. Eine andere Kandidatin brachte die Model-Mama hingegen komplett aus der Fassung. (mbr) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA